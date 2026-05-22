Казанская команда о полуфинале серии и игре с сине-бело-голубыми

Казанская команда делится мыслями о полуфинальной серии с сине-бело-голубыми профи, счёт в которой составляет 3-2 в их пользу.

поделился мыслями насчёт полуфинальной серии с казанским УНИКСОМ, счёт в которой составляет 3-2 в пользу сине-бело-голубых. Пятый матч между клубами прошёл сегодня, 23 мая, и завершился со счётом 83:66 в пользу казанского коллектива.

Рейнольдс - 21, Бингэм - 19, Д. Кулагин - 8, М. Кулагин - 8, Швед - 8, Беленицкий - 7, Ли - 6, Лопатин - 3, Стюарт - 3, Захаров, Абдулбасиров, СтуленковЖбанов - 17, Джузэнг - 13, Фрейзер - 11, Роберсон - 10, Мартюк - 7, Мун - 5, Воронцевич - 3, Щербенев, Карасёв, Узинский, Бако, Шаманич — В конце концов, любая потеря, любая мелочь на этой стадии болезненна. Сейчас нужно просто извлечь из этого урок.

Самое главное — не опускать голову. Именно в такие моменты, даже если у тебя плохая игра, нужно оставаться готовым, потому что следующая игра всегда важнее.





