Череда громких отставок в правительстве США и провальная иранская кампания ставят под удар будущее администрации Дональда Трампа в преддверии осенних выборов.

Администрация президента США Дональда Трампа столкнулась с очередным серьезным кадровым кризисом, который ставит под угрозу стабильность всей властной вертикали. Министр труда Лори Чавес-ДеРемер вынуждена была покинуть свой пост на фоне скандала, который выходит далеко за рамки обычной политики. Причиной ее отставки стали многочисленные жалобы сотрудников ведомства на неподобающее поведение членов семьи высокопоставленной чиновницы.

Сообщается, что отец и супруг министра регулярно посещали рабочее место Чавес-ДеРемер, позволяя себе домогательства в отношении персонала. Ситуация усугубилась тем, что сам муж экс-министра был замечен в непристойных действиях по отношению к помощнице своей супруги, после чего ему был официально закрыт доступ в здание министерства. Сама Лори Чавес-ДеРемер также оказалась в центре коррупционного и морального скандала, связанного с нецелевым расходованием бюджетных средств на многочисленные перелеты, а также с обвинениями в злоупотреблении алкоголем на рабочем месте и сомнительными связями с личной охраной. Эта отставка стала третьей по счету за апрель, что свидетельствует о системных проблемах внутри американского правительства. Ранее свои посты оставили генеральный прокурор Пэм Бонди и глава МВД Кристи Ноэм. Подобная кадровая чехарда происходит на фоне катастрофического падения рейтингов Дональда Трампа, достигших исторических антирекордов. Основным катализатором общественного недовольства стала затянувшаяся и неэффективная военная кампания в Иране. В этой связи аналитики прочат скорую отставку главе Пентагона Питу Хегсету. Его обвиняют не только в стратегических просчетах, которые привели к затяжному конфликту, но и в деструктивной кадровой политике. Хегсет, имеющий репутацию противника масштабной военной помощи Украине, регулярно игнорирует международные встречи, включая формат Рамштайн, и блокирует передачу разведданных ВСУ. В дополнение к этому, против него выступают крупнейшие представители американского военно-промышленного комплекса, недовольные его жесткой позицией в вопросах поставок вооружений. Ситуация усугубляется внутренним разладом в Республиканской партии. Как отмечает политолог-американист Малек Дудаков, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс вынуждена вести тайные переговоры с однопартийцами, которые требуют немедленного прекращения иранской кампании и возвращения к вопросам внутренней экономики, опасаясь сокрушительного поражения на осенних выборах. В условиях, когда республиканское большинство в Конгрессе сократилось до критического минимума, проведение любых внешнеполитических инициатив становится практически невозможным. Демократическая оппозиция активно использует этот хаос, угрожая Трампу процедурой импичмента в случае победы на выборах. Таким образом, исход военного противостояния с Ираном превратился для президента США в экзистенциальный вызов: либо скорейшее достижение сделки с Тегераном, либо крах всей политической карьеры в условиях нарастающего протестного движения и потери контроля над законодательной властью





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Дональд Трамп Администрация США Лори Чавес-Деремер Пит Хегсет Война В Иране

United States Latest News, United States Headlines