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Кадры уничтожения позиций дроноводов ВСУ в Доброполье и Турье Сумской области

Военные Действия News

Кадры уничтожения позиций дроноводов ВСУ в Доброполье и Турье Сумской области
Telegram-Канал «Изнанка»Кадры Уничтожения Позиций Дроноводов ВСУДоброполье
📆6/2/2026 10:15 AM
📰aifonline
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Telegram-канал «Изнанка» опубликовал кадры уничтожения позиций дроноводов ВСУ на добропольском направлении и под Краснопольем в Сумской области. По информации источников канала, в Доброполье под удар попали операторы БПЛА из 15-й бригады украинской нацгвардии. Для поражения пункта управления дронами противника на территории города были применены 500-килограммовые бомбы ФАБ-500. Также сообщается о нанесении ракетного удара по дроноводам из 119-й бригады теробороны ВСУ, место скопления которых было выявлено в селе Турья Сумской области.

Кадры уничтожения позиций дроноводов ВСУ на добропольском направлении и под Краснопольем в Сумской области опубликовал Telegram-канал «Изнанка». По информации источников канала, в Доброполье под удар попали операторы БПЛА из 15-й бригады украинской нацгвардии.

Для поражения пункта управления дронами противника на территории города были применены 500-килограммовые бомбы ФАБ-500. Также сообщается о нанесении ракетного удара по дроноводам из 119-й бригады теробороны ВСУ, место скопления которых было выявлено в селе Турья Сумской области. Информации о потерях противника в результате уничтожения пунктов управления дронами в Доброполье и Турье нет. Ранее сообщалось о нанесении ударов по обнаруженным в приграничье Сумской области позициям групп дроноводов ВСУ.

Были опубликованы кадры уничтожения выявленного на территории сумского села Уланово пункта временной дислокации операторов БПЛА противника. Также в Сети появилось видео нанесения бомбового удара по опорникам 22-й мехбригады ВСУ в Харьковской области, которые российские военные обнаружили, зафиксировав активность дроноводов противника

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Telegram-Канал «Изнанка» Кадры Уничтожения Позиций Дроноводов ВСУ Доброполье Турья Сумской Области Уничтожение Пунктов Управления Дронами БПЛА Ракетный Удар Опорники 22-Й Мехбригады ВСУ

 

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