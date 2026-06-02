Telegram-канал «Изнанка» опубликовал кадры уничтожения позиций дроноводов ВСУ на добропольском направлении и под Краснопольем в Сумской области. По информации источников канала, в Доброполье под удар попали операторы БПЛА из 15-й бригады украинской нацгвардии. Для поражения пункта управления дронами противника на территории города были применены 500-килограммовые бомбы ФАБ-500. Также сообщается о нанесении ракетного удара по дроноводам из 119-й бригады теробороны ВСУ, место скопления которых было выявлено в селе Турья Сумской области.

Кадры уничтожения позиций дроноводов ВСУ на добропольском направлении и под Краснопольем в Сумской области опубликовал Telegram-канал «Изнанка». По информации источников канала, в Доброполье под удар попали операторы БПЛА из 15-й бригады украинской нацгвардии.

Для поражения пункта управления дронами противника на территории города были применены 500-килограммовые бомбы ФАБ-500. Также сообщается о нанесении ракетного удара по дроноводам из 119-й бригады теробороны ВСУ, место скопления которых было выявлено в селе Турья Сумской области. Информации о потерях противника в результате уничтожения пунктов управления дронами в Доброполье и Турье нет. Ранее сообщалось о нанесении ударов по обнаруженным в приграничье Сумской области позициям групп дроноводов ВСУ.

Были опубликованы кадры уничтожения выявленного на территории сумского села Уланово пункта временной дислокации операторов БПЛА противника. Также в Сети появилось видео нанесения бомбового удара по опорникам 22-й мехбригады ВСУ в Харьковской области, которые российские военные обнаружили, зафиксировав активность дроноводов противника





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