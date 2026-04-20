Кадровая лихорадка в КХЛ: судьбы клубов и тренеров в межсезонье 2026 года

Пока в плей-офф КХЛ идут полуфинальные битвы за Кубок Гагарина, клубы, выбывшие из борьбы, начинают масштабную перестройку тренерских штабов, сталкиваясь с управленческими кризисами и неопределенностью будущего.

Континентальная хоккей ная лига приближается к решающей стадии сезона 2025/2026. В то время как четыре сильнейших клуба — Авангард, Локомотив, Металлург и Ак Барс — готовятся к жарким полуфинальным битвам за главный трофей, остальные 18 команд лиги уже погрузились в атмосферу межсезонья. Основным вектором дискуссий в хоккей ных кулуарах стал вопрос формирования тренерских штабов на предстоящий чемпионат, ведь успех организации напрямую зависит от стратегического видения главного наставника.

Первым клубом, который оперативно отреагировал на неудачу в плей-офф, стал Автомобилист. Руководство екатеринбуржцев после вылета в первом раунде от Салавата Юлаева приняло решение расстаться с Николаем Заварухиным. Его место занял Алексей Кудашов, чей уход из московского Динамо в середине текущего сезона до сих пор вызывает вопросы у экспертов и болельщиков. Кудашов уже приступил к активной работе по формированию обновленного состава своего нового клуба. Ситуация в стане московского Динамо выглядит крайне тревожной. Необдуманное решение об увольнении Кудашова в ноябре 2025 года, принятое без весомых спортивных аргументов, стало началом конца для столичного коллектива. Назначение Вячеслава Козлова привело к затяжному кризису, из-за которого команда завершила регулярку лишь на седьмой строчке Западной конференции. Кульминацией провала стало «сухое» поражение в первом раунде плей-офф от минского Динамо со счетом 0:4. Этот результат стал историческим антирекордом для клуба. Теперь судьба бело-голубых будет решена на ближайшем совете директоров. Основная интрига заключается в том, останется ли Козлов у руля или же команду возглавит Роман Ротенберг, что автоматически повлечет за собой глобальную кадровую чистку и ставку на омоложение состава. В обоих случаях руководство ожидает непростой выбор, от которого зависит будущее некогда грозного бренда. Челябинский Трактор также находится в состоянии неопределенности после тяжелого сезона, ознаменовавшегося чехардой на тренерском мостике. После отставки Бениа Гру и неудачного отрезка под руководством Рафаэля Рише, Евгений Корешков сумел навести относительный порядок, но не смог преодолеть барьер в виде Ак Барса. Хотя серия завершилась поражением 1:4, челябинцы выглядели достойно, уступая в каждом овертайме. Сейчас в Челябинске циркулируют слухи о возможном сокращении финансирования и кадровых перестановках в руководстве клуба. Дополнительную интригу вносит вопрос будущего Локомотива. Несмотря на успешное выступление в плей-офф и реальные шансы на защиту чемпионского титула, ярославский клуб может остаться без главного тренера. Боб Хартли изначально заявлял, что его контракт носит краткосрочный характер. Если канадский специалист все же решит покинуть команду после финиша сезона, ярославцам придется экстренно искать замену, что станет сложным испытанием даже для такого стабильного клуба





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Акрон, 18 апреля 2026 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча, счет 1 : 0 - Чемпионат России по футболу 2025-2026 (РПЛ, Премьер-лига)Рубин - Акрон, 18 апреля 2026 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира Чемпионат России по футболу 2025-2026 (РПЛ, Премьер-лига)

Read more »

Динамо М, 18 апреля 2026 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча, счет 1 : 1 - Чемпионат России по футболу 2025-2026 (РПЛ, Премьер-лига)Пари Нижний Новгород - Динамо М, 18 апреля 2026 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира Чемпионат России по футболу 2025-2026 (РПЛ, Премьер-лига)

Read more »

Манчестер Юнайтед, 18 апреля 2026 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча, счет 0 : 0 - АПЛ 2025-2026 — Чемпионат Англии по футболуЧелси - Манчестер Юнайтед, 18 апреля 2026 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира АПЛ 2025-2026 — Чемпионат Англии по футболу

Read more »

Манчестер Юнайтед, 18 апреля 2026 - итоговый счет 0 : 1 и результаты матча - АПЛ 2025-2026 — Чемпионат Англии по футболуЧелси - Манчестер Юнайтед, 18 апреля 2026 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира АПЛ 2025-2026 — Чемпионат Англии по футболу

Read more »

Зенит, 19 апреля 2026 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча, счет 0 : 0 - Чемпионат России по футболу 2025-2026 (РПЛ, Премьер-лига)Динамо Мх - Зенит, 19 апреля 2026 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира Чемпионат России по футболу 2025-2026 (РПЛ, Премьер-лига)

Read more »

Ливерпуль, 19 апреля 2026 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча, счет 0 : 1 - АПЛ 2025-2026 — Чемпионат Англии по футболуЭвертон - Ливерпуль, 19 апреля 2026 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира АПЛ 2025-2026 — Чемпионат Англии по футболу

Read more »