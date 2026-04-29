Head Topics

КХЛ: Отмена правила трех переходов, травмы игроков и перспективы плей-офф

Хоккей News

📆4/29/2026 4:57 PM
📰sportsru
122 sec. here / 12 min. at publisher
📊News: 80% · Publisher: 63%

Обзор последних новостей из мира хоккея: отмена правила трех переходов в КХЛ, обсуждение травм игроков, анализ серий плей-офф и истории отдельных спортсменов. Также информация о мировом женском матче по хоккею и участии стран.

В хоккей ном мире продолжаются активные обсуждения и изменения, касающиеся правил, травм игроков и перспектив развития лиги. Президент КХЛ Алексей Морозов заявил о необходимости адаптации регламента, в частности, отметив, что правило трех переходов устарело и создает неоправданные препятствия для команд.

Совет директоров КХЛ принял решение об отмене этого правила, что позволит клубам более гибко формировать составы. При этом, при переподписании контрактов с понижением зарплаты, будет учитываться сумма предыдущего соглашения, что призвано обеспечить более справедливые условия для игроков. Особое внимание уделяется вопросам безопасности игроков. Фетисов, комментируя сотрясение мозга у Никишина, подчеркнул, что в таких ситуациях нельзя требовать от спортсмена немедленного возвращения в строй, необходимо строго следовать протоколам и учитывать долгосрочные последствия травм головы.

Он напомнил о печальном опыте других хоккеистов, которые страдали от последствий черепно-мозговых травм на протяжении всей жизни. Это подчеркивает важность тщательного медицинского контроля и защиты здоровья спортсменов. В то же время, Быков отметил, что в КХЛ дают возможность работать и отечественным тренерам, но признал, что если результаты неудовлетворительны, необходимо перенимать опыт у более успешных специалистов, как это происходит в любой индустрии. Обсуждаются также текущие серии плей-офф.

Михайлов прогнозирует напряженную и зрелищную борьбу в серии между Ак Барсом и Металлургом, ожидая азартных, быстрых матчей с большим количеством силовых приемов. Он считает, что преимущество у казанцев, но это не гарантирует им победу. Черкас критически оценил игру Исаева в серии Локомотив – Авангард, указав на грубые ошибки, повлиявшие на исход первых двух матчей, но отметил его улучшение в третьей игре. Кравчук обратил внимание на неоднозначное судейство в этой же серии, приведя в пример спорные эпизоды с Рафиковым и Якуповым.

Кэссиди выразил разочарование своим увольнением из Вегаса, подчеркнув, что команда уже добивалась успеха и знала, как побеждать. В новостях также прозвучали истории отдельных игроков. Пинчук рассказал о своей мечте о переходе в Нэшвилл из Динамо Минск, отметив поддержку своей матери. Подколзин поделился секретом своего прогресса, указав на важность опыта и игры с сильными партнерами, такими как Драйзайтль и Макдэвид.

Кроме того, был зафиксирован уникальный мировой женский матч по хоккею, вошедший в Книгу рекордов Гиннесса, который проходил одновременно в 43 странах. К сожалению, Беларусь была допущена к участию в этом мероприятии, а Россия – нет. Эти события демонстрируют растущую популярность хоккея среди женщин и стремление к расширению географии этого вида спорта

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

sportsru /  🏆 7. in RU

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-04-30 20:46:31