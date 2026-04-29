В хоккей ном мире продолжаются активные обсуждения и изменения, касающиеся правил, травм игроков и перспектив развития лиги. Президент КХЛ Алексей Морозов заявил о необходимости адаптации регламента, в частности, отметив, что правило трех переходов устарело и создает неоправданные препятствия для команд.

Совет директоров КХЛ принял решение об отмене этого правила, что позволит клубам более гибко формировать составы. При этом, при переподписании контрактов с понижением зарплаты, будет учитываться сумма предыдущего соглашения, что призвано обеспечить более справедливые условия для игроков. Особое внимание уделяется вопросам безопасности игроков. Фетисов, комментируя сотрясение мозга у Никишина, подчеркнул, что в таких ситуациях нельзя требовать от спортсмена немедленного возвращения в строй, необходимо строго следовать протоколам и учитывать долгосрочные последствия травм головы.

Он напомнил о печальном опыте других хоккеистов, которые страдали от последствий черепно-мозговых травм на протяжении всей жизни. Это подчеркивает важность тщательного медицинского контроля и защиты здоровья спортсменов. В то же время, Быков отметил, что в КХЛ дают возможность работать и отечественным тренерам, но признал, что если результаты неудовлетворительны, необходимо перенимать опыт у более успешных специалистов, как это происходит в любой индустрии. Обсуждаются также текущие серии плей-офф.

Михайлов прогнозирует напряженную и зрелищную борьбу в серии между Ак Барсом и Металлургом, ожидая азартных, быстрых матчей с большим количеством силовых приемов. Он считает, что преимущество у казанцев, но это не гарантирует им победу. Черкас критически оценил игру Исаева в серии Локомотив – Авангард, указав на грубые ошибки, повлиявшие на исход первых двух матчей, но отметил его улучшение в третьей игре. Кравчук обратил внимание на неоднозначное судейство в этой же серии, приведя в пример спорные эпизоды с Рафиковым и Якуповым.

Кэссиди выразил разочарование своим увольнением из Вегаса, подчеркнув, что команда уже добивалась успеха и знала, как побеждать. В новостях также прозвучали истории отдельных игроков. Пинчук рассказал о своей мечте о переходе в Нэшвилл из Динамо Минск, отметив поддержку своей матери. Подколзин поделился секретом своего прогресса, указав на важность опыта и игры с сильными партнерами, такими как Драйзайтль и Макдэвид.

Кроме того, был зафиксирован уникальный мировой женский матч по хоккею, вошедший в Книгу рекордов Гиннесса, который проходил одновременно в 43 странах. К сожалению, Беларусь была допущена к участию в этом мероприятии, а Россия – нет. Эти события демонстрируют растущую популярность хоккея среди женщин и стремление к расширению географии этого вида спорта





sportsru / 🏆 7. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines