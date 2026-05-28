КСИР нанёс удар по базе США после атаки в Бендер-Аббасе, параллельно идут переговоры по ядерному вопросу

Корпус стражей исламской революции ответил ударом по американской военной базе после инцидента в иранском городе Бендер-Аббас. Одновременно США и Иран продолжают переговоры по временному ядерному соглашению, включающему отказ Тегерана от высокообогащенного урана и снятие санкций.

Корпус стражей исламской революции ( КСИР ) подтвердил нанесение удара по военной базе США в качестве ответа на атаку объекта в иран ском городе Бендер-Аббас . Иран ский телеканал Press TV сообщил о нескольких взрывах в Бендер-Аббас е, произошедших ночью, без предоставления деталей.

Согласно данным, американская база, с которой, как утверждается, была проведена атака, подверглась ответному удару в 04:50 по местному времени (03:20 мск). В свою очередь, портал Axios сообщил, что США нанесли авиаудар по военному объекту неподалеку от аэропорта Бендер-Аббаса, уничтожив иранскую установку для запуска беспилотников и четыре дрона-камикадзе, которые якобы были выпущены по кораблю ВМС США и торговому судну.

РИА Новости со ссылкой на источники в министерстве обороны США заявили, что американские вооруженные силы атаковали ракетные установки и катера в южной части Ирана, поскольку они представляли угрозу для американских военных, при этом подчеркивая, что это не означает прекращение перемирия. Иранская сторона, в свою очередь, заявила, что сбила несколько дронов и заставила самолет F-35 покинуть свое воздушное пространство, что МИД Ирана расценил как нарушение перемирия со стороны США. Параллельно ведутся переговоры по ядерному вопросу.

Согласно информации The Washington Post, США и Иран接近达成临时协议, предполагающего отказ Тегерана от запасов высокообогащенного урана в обмен на снятие части санкций, включая возможность свободной продажи нефти и разморозку активов. Иранские официальные лица опровергли сообщения о готовности вывезти уран, однако другие источники указывают, что стороны почти согласовали меморандум о взаимопонимании, который может быть подписан в ближайшее время.

Соглашение включает обязательство Ирана не создавать ядерное оружие, а США - отменить некоторые санкции и разморозить активы в течение 60 дней после окончательного варианта договоренности





