КСИР готов вывести из строя военные базы США на юге Персидского залива

Москва, 18 мая - АиФ-Москва. КСИР готов вывести из строя все военные базы Соединённых Штатов на юге Персидского залива, заявил представитель Корпуса стражей Исламской революции Ибрагим Зольфагари.

«В ближайшем будущем все военные базы США в южной части Персидского залива будут деактивированы», — сказал Зольфагари. Его слова распространили средства массовой информации из Ирана. Накануне Объединённые Арабские Эмираты подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов. Один из них попал в электрогенератор около атомной электростанции «Барака», произошло возгорание.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США. Эскалация вокруг Ирана привела к блокировке Ормузского пролива, который является основным маршрутом поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп анонсировал продолжение конфликта с Ираном. По его словам, продолжение следует.





