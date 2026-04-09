Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило о серии испытаний, проведенных Академией оборонной науки и Главным ракетным управлением КНДР. Испытания включали в себя проверку электромагнитных систем, новых типов снарядов, мобильных зенитных ракетных комплексов и тактических баллистических ракет. Мероприятия прошли под руководством Ким Чон Сика, что подчеркивает важность оборонных разработок для руководства страны.

В Корейской Народно-Демократической Республике ( КНДР ) продолжается активная работа по развитию и совершенствованию оборонных технологий. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило о серии испытаний, проведенных Академией оборонной науки и Главным ракетным управлением в период с 6 по 8 апреля.

В ходе этих мероприятий были протестированы различные системы вооружения, включая электромагнитные системы, новые типы снарядов с использованием углеродного волокна, мобильные зенитные ракетные комплексы малой дальности и тактические баллистические ракеты с рассеивающими боеголовками. Особое внимание уделяется повышению боевой надежности и эффективности имеющихся вооружений, а также разработке новых образцов, способных эффективно поражать цели на различных дистанциях. Испытания проводились под руководством члена Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи и первого заместителя начальника отдела Центрального комитета партии Ким Чон Сика, что свидетельствует о высоком уровне контроля и важности этих мероприятий для руководства страны. Целью данных испытаний является проверка характеристик новых видов вооружений, а также оценка их боевой применимости в различных условиях. Полученные данные позволят оптимизировать процессы производства и дальнейшей модернизации оборонных систем КНДР.\Данные испытания стали очередным подтверждением приверженности КНДР курсу на укрепление своей обороноспособности. В последние годы страна активно инвестирует в развитие ракетных технологий, включая разработку межконтинентальных баллистических ракет и тактического ракетного вооружения. Ранее, 29 марта, агентство Associated Press сообщало о наземных испытаниях обновленного твердотопливного двигателя ракеты, способной достичь материковой части США. Эти испытания, как и новые, проходили под личным наблюдением лидера КНДР Ким Чен Ына, что указывает на приоритетность вопросов обороны для северокорейского руководства. Помимо ракетных программ, КНДР также уделяет внимание развитию других видов вооружений, таких как системы противовоздушной обороны и артиллерийские системы. Модернизация военной техники и разработка новых образцов вооружения направлены на обеспечение безопасности страны и защиту ее суверенитета. В контексте региональной обстановки и напряженных отношений с соседними странами, эти усилия рассматриваются как важный фактор сдерживания потенциальных угроз.\Проведение испытаний баллистических ракет и других систем вооружения, безусловно, вызывает обеспокоенность у международного сообщества. Однако, КНДР последовательно отстаивает свое право на самооборону и развитие оборонных технологий, ссылаясь на угрозы со стороны других государств. Северокорейское руководство подчеркивает, что разработка оружия массового поражения и средств его доставки является ответом на агрессивную политику США и их союзников в регионе. Несмотря на международные санкции и дипломатическое давление, КНДР продолжает работы по созданию современных вооружений. Власти страны подчеркивают, что эти испытания направлены исключительно на укрепление национальной безопасности и не представляют угрозы для других стран, если только не будет агрессии против КНДР. В будущем, вероятно, следует ожидать продолжения испытаний и модернизации вооруженных сил КНДР, что будет оказывать существенное влияние на геополитическую обстановку в Северо-Восточной Азии и вызывать необходимость для заинтересованных сторон искать пути дипломатического урегулирования





