Представители КНДР назвали обвинения США в киберугрозах необоснованными и клеветническими. В то же время на фоне конфликта на Ближнем Востоке эксперты фиксируют значительный рост кибератак, связанных с противостоянием между Ираном, Израилем и США.

США продолжают распространять заявления о якобы существующей киберугрозе со стороны КНДР , которые, по мнению официальных представителей Пхеньяна, являются необоснованной клеветой. Об этом сообщило 3 мая Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел КНДР .

В заявлении ведомства подчеркивается, что подобные обвинения являются частью кампании по дискредитации Северной Кореи и направлены на создание негативного образа страны в международном сообществе.

«В последнее время США через правительственные учреждения, подконтрольные СМИ и различные организации активно распространяют ложную информацию о нашей якобы существующей «киберугрозе», — заявил представитель МИД КНДР. — Это делается с целью посеять в международном обществе неправильное представление о нашей стране». В МИД КНДР также отметили, что КНДР не допустит никаких провокационных действий в киберпространстве и готова принять все необходимые меры для защиты своих государственных интересов и прав граждан.

В то же время, на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, эксперты фиксируют значительный рост кибератак. По данным Financial Times, количество кибератак в первом квартале текущего года выросло более чем в 2,5 раза. Аналитики связывают это с усилением цифрового противостояния между Ираном, Израилем и США. Кибератаки используются не только для сбора разведданных, но и для координации военных ударов, а также для посева страха и нестабильности в регионе.

В частности, отмечается, что хакерские группы, связанные с Ираном, активно атакуют инфраструктуру Израиля, в то время как Израиль и США проводят ответные кибератаки на иранские объекты. Это создает дополнительные риски для глобальной кибербезопасности и подчеркивает необходимость усиления международного сотрудничества в этой сфере





