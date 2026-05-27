КНДР испытала новую систему запуска легких и тактических крылатых ракет

В КНДР состоялись испытания новой системы запуска легких и тактических крылатых ракет, в которой используется технология искусственного интеллекта. За запусками наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын.

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, новая система может с высокой точностью поразить цель, находящуюся на расстоянии 100 километров. За запусками наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, который дал высокую оценку работам и подчеркнул важность использования научных достижений при испытаниях вооружений. По словам Ким Чен Ына, современное оснащение Вооружённых сил республики будет сдерживать противников от стремления развязать конфликт. Ранее в мае Ким Чен Ын посетил с инспекцией несколько предприятий оборонно-промышленного комплекса КНДР и оценил текущее состояние ВПК страны.

В КНДР продолжают совершенствовать свою военную технику и технологии, что вызывает интерес у мировой общественности. Испытания новой системы запуска легких и тактических крылатых ракет являются очередным шагом в развитии военной мощи КНДР. По данным экспертов, новая система может стать значительным улучшением в военном потенциале КНДР и позволит ей более эффективно реагировать на потенциальные угрозы. В то же время, испытания новой системы вызывают обеспокоенность в отношении потенциального увеличения военной мощи КНДР и ее потенциального использования в конфликтах в регионе.

