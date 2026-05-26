КНДР испытала новые ракетные системы с искусственным интеллектом

Северная Корея провела успешные испытания новой системы запуска многоцелевых легких ракет и системы тактических крылатых ракет залпового огня, оснащенных технологиями искусственного интеллекта. Испытания наблюдал лидер страны Ким Чен Ын, который отметил высокую боевую эффективность нового оружия.

КНДР провела очередные испытания новых систем вооружения, которые, по утверждению Пхеньяна, основаны на передовых технологиях искусственного интеллекта. Государственное информационное агентство ЦТАК сообщило об успешном запуске многоцелевых легких ракет и системы тактических крылатых ракет залпового огня.

Особый акцент делается на том, что тактическая крылатая ракета оснащена системой терминального управления на базе ИИ, которая сочетает высокоточную самоуправляемую навигацию с топографическим сопоставлением. Это позволяет поражать цели с высокой точностью на расстоянии до 100 километров. За ходом испытаний лично наблюдал председатель КНДР Ким Чен Ын, который дал положительную оценку военной значимости новой ракеты. Он отметил, что система управления стрельбой и автоматика всех пусковых установок полностью обновлены с учётом современных условий боя, что значительно повышает их применимость на поле боя.

Ожидается, что новое оружие будет принято на вооружение дальнобойных артиллерийских бригад, дислоцированных в южном пограничном районе. Разработка и внедрение искусственного интеллекта в военные системы является логичным продолжением курса КНДР на модернизацию своих вооружённых сил. Эксперты отмечают, что использование ИИ в системах наведения позволяет значительно повысить точность попадания даже в условиях активного противодействия со стороны средств радиоэлектронной борьбы. Кроме того, такие технологии позволяют сократить время на подготовку к стрельбе и сделать процесс пуска более автономным, снижая зависимость от внешних источников целеуказания.

В условиях санкционного давления и ограниченного доступа к современным технологиям, Пхеньян демонстрирует способность самостоятельно создавать конкурентоспособные образцы вооружения. Испытания прошли на фоне усиления напряжённости на Корейском полуострове, связанной с совместными учениями США и Южной Кореи. КНДР традиционно рассматривает такие манёвры как подготовку к вторжению и отвечает демонстрацией военной мощи. Новая система тактических крылатых ракет залпового огня способна наносить массированные удары по ключевым объектам противника, что значительно усложняет задачу противоракетной обороны.

По данным северокорейских источников, ракеты обладают высокой манёвренностью и могут преодолевать существующие системы ПВО на малых высотах. Внедрение ИИ позволяет корректировать траекторию полёта в реальном времени, реагируя на изменения обстановки. Ким Чен Ын подчеркнул, что эти системы должны быть немедленно развёрнуты в приграничных районах для повышения готовности к отражению возможной агрессии. Аналитики предупреждают, что размещение таких ракет вблизи границы с Южной Кореей может привести к новой гонке вооружений в регионе.

Международное сообщество, включая Совет Безопасности ООН, пока не дало официальной реакции на проведённые испытания, однако ожидается, что они будут осуждены как нарушение резолюций, запрещающих КНДР разработку ракетной техники. Тем не менее, Пхеньян продолжает наращивать свой военный потенциал, делая ставку на технологическое превосходство и асимметричные ответы на вызовы извне





