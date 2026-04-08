КИТ и Наводнение в Дагестане: Цифровая Экономика и Чрезвычайная Ситуация

📆4/8/2026 7:39 PM
В Москве пройдет конференция по инновациям в электронной коммерции, а в Дагестане – ликвидация последствий наводнения. Президент Путин провел совещание по ситуации в Дагестане и принимает участие в открытии транспортных объектов.

В Москве 8 апреля состоится пленарная сессия Конференции инновационных технологий электронной коммерции и медиа ( КИТ ). Это мероприятие, которое соберет ведущих экспертов и представителей власти для обсуждения актуальных вопросов развития цифровой экономики, электронной коммерции и медиа индустрии. Ожидается, что участники конференции обменяются опытом, представят новые технологические решения и обсудят перспективы развития отрасли в условиях меняющейся экономической и геополитической ситуации.

Ключевыми спикерами пленарной сессии станут министр экономического развития Максим Решетников, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр просвещения Сергей Кравцов, главный исполнительный директор RWB Роберт Мирзоян, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева и генеральный директор Mediascope Руслан Тагиев. Модератором сессии выступит глава RWB, основатель Wildberries Татьяна Ким. В рамках конференции будут рассмотрены различные аспекты, связанные с инновациями в электронной коммерции, анализом данных, развитием медиа-платформ и внедрением новых технологий в бизнес-процессы. Особое внимание будет уделено вопросам государственной поддержки цифровых инициатив, развитию инфраструктуры для электронной коммерции и медиа, а также обеспечению кибербезопасности. Участники обсудят стратегии развития цифрового образования и подготовки квалифицированных кадров для работы в новых условиях. Конференция КИТ предоставит платформу для обмена мнениями между представителями бизнеса, органов государственной власти и экспертного сообщества, способствуя формированию единого видения будущего развития цифровой экономики России. Обсуждение будет сконцентрировано на влиянии цифровых технологий на различные секторы экономики, включая розничную торговлю, образование, науку и средства массовой информации.\В то же время, как стало известно, президент России Владимир Путин провел совещание, посвященное ситуации в Дагестане, где в результате сильных осадков, вызвавших два мощных наводнения, сложилась чрезвычайная ситуация. Стихийное бедствие привело к человеческим жертвам и многочисленным пострадавшим. Масштабные подтопления затронули жилые дома, инфраструктуру и привели к перебоям в работе систем водо- и электроснабжения. Тысячи жителей были эвакуированы из затопленных домов. В горных районах республики произошли камнепады и сели, серьезно повредившие мосты и разрушившие дороги. Власти региона оперативно отреагировали на чрезвычайную ситуацию, введя режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в городах Махачкала, Хасавюрт, Буйнакск, Дагестанские Огни, Каспийск и в нескольких районах республики. Президент Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову и главе Дагестана Сергею Меликову принять все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим. Были мобилизованы спасательные службы, организована доставка гуманитарной помощи и эвакуация населения. Власти активно работают над оценкой ущерба, восстановлением инфраструктуры и обеспечением безопасности жителей. Данная ситуация является серьезным вызовом для региона, требующим незамедлительных действий и координации усилий всех заинтересованных сторон. Президент также принимает участие в открытии новых транспортных объектов, что свидетельствует о продолжении реализации инфраструктурных проектов в стране.\Помимо этого, в рамках совещания обсуждались вопросы ликвидации последствий наводнения, оказания медицинской помощи пострадавшим и обеспечения жильем эвакуированных граждан. Особое внимание было уделено вопросам восстановления инфраструктуры, включая дороги, мосты и системы жизнеобеспечения. Президент подчеркнул необходимость оперативного и эффективного взаимодействия между всеми структурами, задействованными в ликвидации последствий стихийного бедствия. Были поставлены задачи по оказанию психологической помощи пострадавшим, а также по обеспечению безопасности населения в районах, подверженных риску повторных наводнений. Кроме того, на совещании были рассмотрены вопросы укрепления дамб и других защитных сооружений, а также модернизации системы оповещения о чрезвычайных ситуациях. Президент поручил разработать комплекс мер по предотвращению подобных ситуаций в будущем, включая улучшение прогнозирования погоды и проведение превентивных мероприятий. В связи с событиями в Дагестане, был объявлен режим повышенной готовности для всех сил и средств, задействованных в ликвидации последствий наводнения. Власти предпринимают все необходимые усилия для обеспечения безопасности населения и скорейшего восстановления нормальной жизнедеятельности в пострадавших районах. Параллельно, проводится оценка ущерба и разрабатываются планы по восстановлению инфраструктуры и оказанию необходимой помощи пострадавшим. Все эти мероприятия направлены на минимизацию последствий стихийного бедствия и защиту населения от его негативного воздействия

