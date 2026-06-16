Июньский гид по подкормке: как обеспечить рекордный урожай

Полное руководство по летней подкормке сада и огорода в июне: органические, минеральные удобрения, народные рецепты, признаки дефицита и меры предосторожности.

Июнь - ключевой месяц для сад а и огород а, когда растения активно растут, цветут и закладывают урожай . В этот период особенно важно обеспечить их полноценным питанием, чтобы осенью получить щедрый урожай .

Мы подготовили исчерпывающий гид по подкормке: от органических до минеральных удобрений, с пошаговым графиком, дозировками и народными рецептами. Узнайте, как вовремя распознать дефицит элементов и избежать ошибок, которые могут стоить вам урожая. Основные элементы питания - азот, фосфор и калий - выполняют разные функции. Азот стимулирует рост листьев и побегов, фосфор укрепляет корни и способствует цветению, калий повышает качество плодов и устойчивость к стрессам.

Органические удобрения, такие как коровяк (1:10, 3-5 л на кв. м) и птичий помёт (1:20, 2-3 л на кв. м), действуют медленно, но улучшают структуру почвы. Компост вносят как мульчу слоем 3-5 см. Зола - источник калия и кальция (100-200 г на кв. м), её нельзя смешивать с азотными удобрениями. Травяной настой быстро даёт азот.

Минеральные удобрения работают быстрее: мочевина (10-15 г на 10 л для опрыскивания, 20-30 г для полива), суперфосфат (30-40 г на 10 л) стимулирует цветение, сульфат калия (20-30 г на 10 л) помогает плодоношению. Нитроаммофоску вносят по 40-50 г на кв. м. Органоминеральные смеси с гуминовыми кислотами (например, Гуми-Оми, 30-50 мл на 10 л) сочетают скорость минералки и мягкость органики. Важно вовремя диагностировать дефицит.

Недостаток азота проявляется пожелтением нижних листьев и замедлением роста - поможет мочевина или коровяк. Фиолетовый оттенок листьев указывает на нехватку фосфора - используйте суперфосфат. Краевой ожог и осыпание завязи - признаки дефицита калия, лечится золой или сульфатом калия. Вершинная гниль томатов и перцев требует кальциевой селитры (15 г на 10 л).

Межжилковый хлороз на старых листьях - недостаток магния (сульфат магния 15-20 г на 10 л), на молодых - дефицит железа (хелат железа). Избегайте передозировки: удобрения вносят только во влажную почву, строго по дозировкам. Лучше недокормить, чем перекормить - избыток азота ведёт к накоплению нитратов и снижению лёжкости плодов. Следуйте графику: корневые подкормки каждые 10-14 дней, внекорневые - раз в 2-3 недели в пасмурную погоду. Удачи в саду





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