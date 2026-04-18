Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова считает, что решение вопроса об участии российских спортсменов в Олимпийских играх 2028 и 2030 годов напрямую зависит от исхода специальной военной операции. Спортсменка также осудила позицию IBU по недопуску паралимпийцев.

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлон у Светлана Ишмуратова высказала своё видение перспектив российских спорт сменов относительно участия в предстоящих Олимпийских играх 2028 года и Олимпиаде 2030 года. По её убеждению, ключевым фактором, определяющим дальнейшие решения международного спорт ивного сообщества, станет исход специальной военной операции. Ишмуратова выразила искреннее желание скорейшего завершения конфликта и достижения победы российской стороной.

Она полагает, что только после этого будет достигнута ясность в сложившейся ситуации, а неопределённость и противоречивые заявления уступят место однозначным решениям. В этот момент, как надеется спортсменка, вновь будет актуален знаменитый девиз «О, спорт, ты – мир!», а также идеи о спорте, стоящем вне политики. Несмотря на признание спорта как мощного политического инструмента, Ишмуратова призывает к соблюдению единых правил игры, отказу от дискриминации и обеспечению равных условий для всех участников соревнований. Она отметила особую строгость позиции Международного союза биатлонистов (IBU), который, по её словам, стал единственной федерацией, не допустившей российских паралимпийцев к участию в Играх. Это решение, по мнению Ишмуратовой, является проявлением неуважения к людям с безграничными возможностями, как она их называет. В XXI веке, когда дипломатия и возможность достижения компромиссов должны быть на высоте, подобный шаг вызывает недоумение и сожаление. Светлана Ишмуратова поделилась этими размышлениями в интервью с корреспондентом издания «Чемпионат» Татьяной Постниковой, подчеркнув сложность и многогранность сложившейся ситуации. Особое внимание Светлана Ишмуратова уделила ситуации с паралимпийским движением, подчеркнув, что решение IBU стало беспрецедентным и демонстрирует, насколько далёк спорт от декларируемых принципов инклюзивности и гуманизма. Отсутствие паралимпийцев на Играх – это не просто упущенная возможность для спортсменов продемонстрировать свои достижения и силу духа, но и сигнал о глубоких проблемах, существующих в международном спортивном управлении. Ишмуратова напомнила, что спорт всегда играл важную роль в укреплении международных связей и преодолении барьеров, однако нынешняя политическая конъюнктура, кажется, отодвинула эти ценности на второй план. Она выразила надежду, что осознание истинной роли спорта как объединяющей силы придёт к спортивным функционерам, и они смогут пересмотреть свои подходы, руководствуясь принципами справедливости и уважения к человеческому достоинству. Спортсменка подчеркнула, что поддержка и участие паралимпийцев не должны зависеть от геополитических событий, а должны быть неотъемлемой частью мирового спортивного движения, демонстрирующего свои лучшие качества в моменты испытаний. В дальнейшей беседе Ишмуратова продолжила развивать тему двойных стандартов и политизированности спорта. Она отметила, что, хотя спорт и является мощным инструментом политики, его участие в политических играх не должно ставить под угрозу фундаментальные принципы честной конкуренции и уважения к спортсменам. По её мнению, сложившаяся ситуация с российскими спортсменами, включая как олимпийцев, так и паралимпийцев, является прямым следствием политического давления и непродуманных решений, принятых на международном уровне. Ишмуратова выразила уверенность, что спортивная карьера и судьбы людей не должны становиться разменной монетой в политических играх. Она призвала к возвращению к истокам, когда спорт служил укреплению мира и взаимопонимания между народами. Победа в специальной военной операции, по её словам, может стать катализатором для переосмысления роли России на мировой арене, в том числе и в сфере спорта, и привести к восстановлению справедливости. Светлана Ишмуратова надеется, что спортивное сообщество сможет преодолеть существующие разногласия и вернуться к построению такого мира, где спорт будет действительно вне политики, а все спортсмены будут иметь равные возможности для демонстрации своего таланта и достижения спортивных высот, независимо от их национальности или политической ситуации в их стране





