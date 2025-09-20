Итоги трансферного окна: саудовские клубы меняют стратегию и переплачивают

Обзор трансферного окна в Саудовской Аравии: клубы переходят к новой стратегии, делая акцент на молодых и перспективных игроках, а также переплачивая за местных футболистов. Анализ громких переходов, финансовых затрат и изменений в трансферной политике.

Времена, когда саудовские клубы массово скупали мировых звезд, давно прошли. Большинство команд уже укомплектованы, к тому же лимит на легионеров никто не отменял. Из-за этого приходится переплачивать за местных футбол истов, которые хоть немного умеют играть. Трансферная стратегия многих клубов сместилась в сторону молодых и перспективных, а не широко известных игроков. Футбол исты теперь не против провести в Саудовской Аравии год-два, хорошо заработать и перебраться в Европу.

Яркий пример – 23-летний Габриэль Вейга, перешедший в «Порту» из «Аль-Ахли», или Эсекьель Фернандес, оказавшийся в «Байере» за €25 млн, на котором даже немного заработала «Аль-Кадисия». Трансферное окно в Саудовской Аравии закрылось одновременно с российским, пришло время подводить итоги. «Аль-Иттихад» предлагал «Зениту» €35 млн за Педро, но клуб из Санкт-Петербурга отказался. Вместо этого чемпион Саудовской Аравии заплатил €32 млн за 19-летнего Рожера Фернандеша из «Браги» и €16 млн за 21-летнего полузащитника Махамаду Думбия из бельгийского «Антверпена». Клуб Карима Бензема, Фабиньо и Н’Голо Канте потратил более €20 млн на Ахмеда Аль-Джулайдана и Хамеда Аль-Гамди, хотя их стоимость оценивалась в €300 тыс. и €250 тыс. соответственно. Это, безусловно, выглядит как переплата за местных игроков. «Ливерпуль» серьезно вложился в обновление атакующей линии, получив €53 млн от четвертьфиналиста клубного ЧМ. Сумма от «Наполи» не впечатлила, и уругваец остался в Серии А. Тео Эрнандес покинул «Милан» за €22,8 млн, перейдя в другой клуб. «Аль-Хиляль» под руководством Симоне Индзаги забрал у «Фенербахче» 19-летнего Юсуфа Акчичека за €22 млн. Самую громкую закупку провел «Аль-Наср». Криштиану Роналду, желая исправить отсутствие трофеев, пригласил Жоау Феликса, не прижившегося нигде ранее. Феликс обошелся саудовцам в €30 млн. Кингсли Коман также перешел в «Аль-Наср», по просьбе Роналду, который восхищается его талантом. Мюнхенцы получили за Комана €25 млн. Защитник, которому 34 года, признался, что хочет заработать и получить больше денег. Лучший бомбардир Серии А осознал, что хочет играть в одной команде с Коэном Кастельсом и Начо Фернандесом, да и зарплата увеличилась в шесть раз. Юлиан Вайгль также перешел в саудовский клуб, «Боруссия» приняла за него €8 млн. Отавио перешел свободным агентом из «Аль-Насра». За перспективных игроков были заплачены значительные суммы: €32,6 млн за Кристофера Бонсу Баа и Габриэла Карвальо. Энцо Мийо, проведший 122 матча за «Штутгарт», принес клубу €30 млн, перейдя в «Аль-Ахли». «Атлетико» также интересовался игроком, но саудовцы оказались проворнее. Валентен Атаньяна перешел в «Аль-Ахли» за €25 млн. И снова возвращаемся к теме переплаты за местных игроков: €8,72 млн за Мохаммеда Абдулрахмана и Абдулелу Аль-Хайбари, чья стоимость – €550 тыс. и €450 тыс. соответственно. Трансферная кампания показала, что клубы Саудовской Аравии, хотя и продолжают привлекать известных игроков, все больше ориентируются на молодых и перспективных, а также переплачивают за местные таланты





championat / 🏆 29. in RU Мы обобщили эту новость, чтобы вы могли ее быстро прочитать.Если новость вам интересна, вы можете прочитать полный текст здесь Прочитайте больше:

Саудовская Аравия Трансферы Футбол Аль-Наср Аль-Хиляль Аль-Иттихад Криштиану Роналду Молодые Игроки

Россия Последние новости, Россия Последние новости