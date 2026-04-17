Итоги сезона в парном катании: триумфы, возвращения и рекордные прокаты

В юниорском разряде восхитили Полина Шешелева и Егор Карнаухов, продемонстрировав технику, достойную мировых арен. Их выступление могло бы затмить конкурентов на любом международном соревновании, будь у них такая возможность.

Пара Александры Бойковой и Дмитрия Козловского провела выдающийся сезон, отмеченный триумфами на обоих этапах Гран-при России, золотом чемпионата страны и победой в финале Гран-при. Спортсмены не боялись рисковать, постоянно стремясь усложнить свои программы, включая четверной выброс в каждой произвольной программе. На этапе Гран-при в Казани Бойковой и Козловскому впервые удалось чисто исполнить этот элемент. На чемпионате России чистое выполнение ультра-си элемента позволило им компенсировать другие технические недочеты и одержать победу. На чемпионате России по прыжкам они лишь немного уступили Анастасии Мишиной и Александру Галлямову, а на Кубке Первого канала выиграли в составе команды Москвы.

Для Камилы Чикмаревой и Егора Янченкова этот сезон стал сезоном возвращения после годичного перерыва, связанного с травмой. Фигуристы сумели не только вернуться на прежний уровень, но и улучшить свои результаты. На этапе Гран-при в Омске Чикмарева/Янченков, благодаря безупречным прокатам, обошли опытных Анастасию Мишину и Александра Галлямова. На двух ключевых стартах сезона и на чемпионате мира по прыжкам они заняли призовые места. Завершили сезон ученики Павла Слюсаренко победой на Кубке Первого канала в команде Москвы.

Несмотря на тяжелую травму Александры, Мишина и Галлямов смогли выйти в сезон, несмотря на отказ в получении нейтрального статуса, что могло повлиять на их мотивацию. Однако, пара достойно боролась с собой на каждом старте. Ошибка на выбросе в завершении произвольной программы на чемпионате России не позволила им одержать победу, хотя они были очень близки. На чемпионате России по прыжкам Мишина и Галлямов не только выиграли, но и продемонстрировали четверной выброс, к которому они давно готовились и вернулись на новогодних шоу. Отличным завершением сезона стало третье место на «Русском вызове» благодаря поддержке болельщиков.

Полина Шешелева и Егор Карнаухов второй сезон подряд доминируют в российском юниорском парном катании, демонстрируя впечатляющий технический арсенал. Единственное поражение за сезон было на непрофильном старте в начале, на остальных соревнованиях пара не знала равных. В произвольной программе на финале Гран-при им удалось исполнить четверную подкрутку и каскад из трех тройных прыжков. Пара продолжает развиваться, обдумывая дальнейшие усложнения.

Анастасия Метёлкина и Лука Берулава провели мощный олимпийский сезон. Несмотря на не совсем гладкое начало, на всех главных стартах они боролись за медали высшей пробы. Впервые в истории грузинского парного катания Метёлкина/Берулава выиграли чемпионат Европы, ранее они брали на этом турнире серебро и бронзу. В командном турнире на Олимпиаде спортсмены выложились полностью ради команды, а в личном зачете завоевали серебро. Аналогичную медаль они привезли с чемпионата мира.

Минерва Хазе и Никита Володин были одними из претендентов на победу в олимпийском сезоне, однако не на всех стартах им удавалось показать стабильность. Несмотря на это, их высокий уровень позволял паре постоянно завоевывать медали: золото и серебро в серии Гран-при, бронза в финале благодаря великолепной произвольной программе, а также бронза личного турнира Олимпийских игр. На чемпионате мира в Праге Хазе/Володин продемонстрировали свой максимум и впервые в карьере завоевали золото этого старта.

Рику Миура и Рюити Кихара выдали свой максимум в олимпийском сезоне. Японская пара целенаправленно шла к золоту Олимпиады, выигрывая старт за стартом. Единственное второе место в сезоне было на Nebelhorn Trophy, в то время как этапы Гран-при, финал и олимпийский турнир остались за ними. В Милане не все шло гладко, но исполнение произвольной программы под музыку из фильма «Гладиатор», принесшее им мировой рекорд, показало их превосходство над соперниками.

Олимпийский сезон завершился для итальянской пары Сары Конти и Никколо Мачии довольно рано, они не участвовали в чемпионате мира. Однако первая половина сезона прошла практически безупречно. Пара уверенно прошла серию этапов Гран-при, завоевав золото и серебро, а также впервые в карьере стала вице-чемпионами финала Гран-при, уступив лишь японской паре. К сожалению, затем последовала травма партнерши, из-за которой Конти/Мачии пропустили Чемпионат Европы 2026 года, сосредоточив все силы на командном турнире на Олимпиаде. Их усилия помогли сборной Италии завоевать бронзу





