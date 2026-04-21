Итоги сезона 2025/2026: Салават Юлаев ставит четвёрку и готовится к новым вызовам

Руководство Салавата Юлаева подвело итоги сезона, обсудило бюджетные вопросы, проблемы состава из-за болезней в плей-офф и стратегию селекции на будущее.

Сегодня, 21 апреля, состоялась итоговая пресс-конференция уфимского хоккей ного клуба Салават Юлаев , посвященная анализу выступления команды в завершившемся сезоне 2025/2026. Руководство клуба и тренерский штаб подвели итоги, ответив на острые вопросы спорт ивных журналистов о результатах, кадровых решениях и планах на будущее. Генеральный директор клуба оценил минувший игровой год на твердую четверку, подчеркнув, что в текущих условиях команда достигла показателей выше прогнозируемых.

По его словам, коллектив сумел преодолеть многочисленные трудности, что дало богатую пищу для размышлений и позволило четко определить вектор развития на предстоящий цикл. Тренерский штаб солидарен с такой оценкой, отмечая качественный рост игроков, которые смогли сделать шаг вперед в своем профессиональном развитии. Одной из ключевых тем обсуждения стали кадровые потери во время серии плей-офф с Локомотивом. Руководство открыто признало, что эпидемия вирусов и серьезные заболевания, включая пневмонию, выбили из строя ключевых защитников и вратаря. Играть в пять защитников на фоне истощенного физического состояния было крайне сложно, и хотя клуб не оправдывается травмами, их влияние на итоговый результат отрицать невозможно. Было подчеркнуто, что в критический момент сезона организм игроков просто не справился с нагрузками, что привело к вынужденным кадровым перестановкам, повлиявшим на итоговый счет в серии. Отдельно была затронута финансовая сторона деятельности клуба. Руководство заявило о стабилизации бюджета и отсутствии крупных задолженностей перед игроками к концу апреля. Проведены конструктивные беседы с региональными властями, по итогам которых ожидается дополнительное финансирование. Клуб намерен уйти от практики хаотичных трансферов, перейдя к планомерной селекционной работе. В планах руководства — точечное усиление состава и удержание лидеров. Также было подтверждено, что ветеран команды Григорий остается в составе на следующий сезон, так как его вклад в построение коллектива и выход из кризиса в начале регулярного чемпионата неоценим, несмотря на отдельные ошибки в плей-офф. Клуб также выразил обеспокоенность состоянием конкурентной среды в лиге. Было заявлено о необходимости более жесткого контроля за соблюдением регламента, так как некоторые команды, по мнению руководства Салавата Юлаева, позволяют себе сомнительные методы усиления. Тем не менее, уфимцы сосредоточены прежде всего на собственных ошибках и улучшении внутренней структуры. Сейчас ведется активная работа по продлению контрактов с действующими игроками и формированию новой философии клуба, которая позволит выстроить эффективный спортивный механизм. В ближайшее время начнутся переговоры с такими звездами, как Кузнецов и другие ключевые хоккеисты, от решений которых будет зависеть конфигурация состава на будущий сезон





