Итальянский футболист оценил формат предстоящего чемпионата мира с участием 48 сборных и заявил, что от сборной команды Норвегии можно ожидать неожиданного прорыва

Москва, 26 мая - АиФ-Москва. Итальянский футболист Андреа Пирло оценил формат предстоящего чемпионата мира с участием 48 сборных и заявил, что от сборной команды Норвегии можно ожидать неожиданного прорыва.

Об этом чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии и экс-хавбек «Милана» и «Ювентуса» рассказал в интервью «Российской газете». По мнению эксперта, влияние нового формата чемпионата мира с 48 участников на общий уровень футбола покажет только время и будущие матчи. Пирло отметил наличие аргументов как за, так и против данного решения, но подчеркнул важность предоставления исторического шанса национальным командам, которые ранее никогда не выходили в финальную часть мундиаля.

Говоря о таких суперзвездах, как Лионель Месси, Криштиану Роналду и Неймар, собеседник выразил надежду на возможность вновь насладиться их высочайшим мастерством. Он напомнил, что эти игроки способны кардинально менять ход игры одним своим присутствием на поле. Пирло отметил, что сборная Норвегии может удивить в предстоящем чемпионате. Кроме того, от этой команды можно ждать прорыва. Ранее ФИФА одобрила перенос базы сборной Ирана на ЧМ-2026 в Мексику





