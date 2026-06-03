Итальянская сборная готовится к перестройке после провала на ЧМ

Италия играет товарищеский матч против Люксембурга, пытаясь определить направление дальнейшего развития команды после трех подряд провалов на чемпионатах мира.

Здесь, в принципе, говорить особо не о чем. Для Италии эти товарищеские игры сейчас вообще непонятно для чего: непонятно с кем и в каком состоянии.

Понятно только одно - в сборной идёт перестройка после очередного провала, потому что Италия уже третий чемпионат мира подряд пропускает. Для такой страны это просто ужас! Кто вообще мог представить такое раньше? Люксембург - соперник, конечно, не того уровня, чтобы вокруг этой игры что-то большое придумывать.

Италия всё равно выше по классу, даже если выйдет смешанный состав: половина основных, половина - нет, кто-то из новых футболистов. В таких матчах как раз и смотрят людей, пробуют сочетания и проверяют, кто готов играть за сборную дальше. При этом ждать какой-то бешеной игры я бы не стал. Это товарищеский матч, мотивация совсем другая, да и итальянцам сейчас важнее понять, куда двигаться дальше.

Но даже в таком состоянии они должны спокойно забирать своё. Класс есть класс, с Люксембургом Италия обязана выигрывать без лишних разговоров и без нервов. Если всё будет нормально по настрою, разница по игре всё равно проявится. Вижу здесь где-то 2:0 в пользу госте





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