Италия заблокировала посредничество в визовом режиме для россиян; новые правила ввода на территорию страны будут действовать до июля; следствия ведут расследование

Италия приняла решение заблокировать посредничество в визовом режиме для россиян, с наступлением новых правил въезда на территорию страны, которые возобновятся с 1 июля.
Итальянские визовые центры VMS и AlmavivA прекратили прием документов через посредников. Теперь заявители обязаны лично приходить на подачу документов с паспортом и подтвержденной онлайн-записью, сообщили в Ассоциации туроператоров РФ (АТОР).
В то же время итальянская сторона сохранила подачу по аккредитации для нескольких турфирм, но только при условии бронирования у них полноценного тура - с отелем, авиабилетами и страховкой. Московская область сможет попасть в визовый центр не ранее конца июня, а туристам из регионов, вероятнее всего, придется ждать до июля. Получение визы можно ждать до четырех месяцев. Кроме того, документы теперь, вероятно, будут проверять более строго.
В АТОР сообщили, что на пике ажиотажа 12 мая отдельные посредники подняли стоимость своих услуг по подаче документов в визовые центры Италии до 100 тыс. рублей, но сейчас эти предложения неактуальны. Пьергабриэле Пападиа де Боттини ди Сант-Аньезе, которого подозревают в организации схемы незаконного оформления шенгенских виз, пособничестве нелегальной иммиграции и коррупции, привлекал клиентов моложе 40 лет, помогая им оформлять долгосрочные шенгенские визы гражданам РФ, не соответствующие определенным критериям. Некоторые заявления на визу подавались через Telegram
