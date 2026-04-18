Вице-премьер Италии Маттео Сальвини выступил за отмену санкций против российской нефти, аналогично недавнему решению США. Он считает, что это поможет стабилизировать энергетический рынок и избежать жесткой экономии в Евросоюзе. Также обсуждается возможное увеличение доходов российского бюджета от экспорта нефти.

Европейский союз должен последовать примеру Соединенных Штатов и вернуться к закупкам российской нефти, которые были приостановлены в результате введенных санкций. Такое заявление сделал вице-премьер Италии, министр транспорта и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини . Он выступил с этой инициативой 18 апреля в ходе митинга правых партий ЕС под названием «Патриоты за Европу», который проходил в Милане.

Сальвини подчеркнул, что решение о приостановке санкций, блокирующих торговлю и закупки российской нефти, до 16 мая, было принято не небольшой страной, а «крупнейшей в мире демократией», намекая на США. По мнению итальянского политика, вместо того чтобы придерживаться политики жесткой экономии, Евросоюзу следует возобновить диалог и сотрудничество с Россией, а также наладить партнерские отношения с поставщиками энергоресурсов из других стран. «Вместо того чтобы закрывать заводы, школы и больницы, давайте вернемся к закупкам газа и нефти по всему миру, включая Россию, поскольку мы не находимся в состоянии войны с Россией», — предложил Сальвини, выражая свою позицию. Это предложение прозвучало на фоне сообщений о возможном увеличении нефтегазовых доходов российского бюджета в апреле, которые могут достигнуть 1 триллиона рублей. Отмечается, что резкий рост котировок российской нефти марки Urals и продолжительность этой тенденции вызывают отдельный интерес. Министерство финансов США 17 апреля подтвердило возобновление действия лицензии, которая разрешает продажу российской нефти, уже загруженной на танкеры до 17 апреля. Этот временный мораторий на санкции будет действовать до 16 мая. Глава американского финансового ведомства Скотт Бессент 15 апреля отметил, что смягчение санкционного режима в отношении российской нефти может способствовать стабилизации мирового топливного рынка. Таким образом, слова итальянского вице-премьера отражают растущие в Европе настроения относительно пересмотра энергетической политики и необходимости обеспечения стабильности поставок. В то время как Европейский союз продолжает обсуждать дальнейшие шаги в отношении санкционной политики и энергетической безопасности, предложения, подобные озвученному Маттео Сальвини, могут стать катализатором для более широкой дискуссии о целесообразности и эффективности существующих ограничений. Необходимость обеспечения стабильности энергоснабжения для европейских стран остается одним из ключевых вызовов, и поиск баланса между политическими целями и экономическими реалиями становится все более актуальным. Возвращение к прежним объемам закупок энергоресурсов, включая российскую нефть, может рассматриваться как один из возможных путей решения данной проблемы, однако это решение сопряжено с рядом политических и экономических последствий, которые требуют тщательного анализа и взвешенных решений на уровне всего Евросоюза. Вопрос о том, последует ли ЕС примеру США, и произойдет ли пересмотр санкционной политики в отношении российской нефти, остается открытым и будет зависеть от развития геополитической ситуации и внутренних политических процессов в странах-членах ЕС





