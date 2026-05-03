Исчезновение Героя России Алексея Асылханова: что известно через месяц после пропажи

Криминалист Михали Игнатов прокомментировал шансы найти пропавшего Героя России Алексея Асылханова живым. Эксперт допускает возможность похищения, но отвергает версию о несчастном случае. По факту пропажи возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Москва, 3 мая – АиФ-Москва. Участника специальной военной операции, Героя России Алексея Асылханова в последний раз его супруга видела 3 апреля. Каковы шансы найти его живым спустя месяц после его исчезновения, рассказал aif.ru криминалист Михали Игнатов.

По его словам, вероятность обнаружить пропавшего остается, но с каждым днем она уменьшается. Эксперт допускает, что мужчину могут удерживать в заложниках или использовать для каких-то других целей. Однако он категорически отвергает версию о несчастном случае, например, падении в открытый люк. Игнатов считает, что в таком случае пропавшего бы быстро нашли, так как его внешность и приметы известны правоохранительным органам.

Напомним, Герой России Алексей Асылханов, уничтоживший на СВО 15 танков, пропал без вести 3 апреля. По данным СМИ, к мужчине на улице подъехал автомобиль, он поздоровался с водителем и сел в салон. С тех пор его никто не видел. По факту пропажи Асылханова возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В ходе расследования рассматриваются различные версии, включая похищение и убийство. Родственники и коллеги героя надеются на благополучный исход, но время играет не в их пользу. Между тем, в социальных сетях продолжается активный поиск информации о судьбе Асылханова. Люди делятся предположениями и возможными свидетельствами, но пока безрезультатно.

Ситуация остается загадочной и тревожной, а родные героя продолжают ждать чуда. В ближайшее время ожидается новая пресс-конференция, на которой могут быть озвучены новые данные по делу. Пока же остается только надеяться на то, что Алексей Асылханов будет найден живым и невредимым





Герой России Алексей Асылханов Пропажа Поиски Уголовное Дело

