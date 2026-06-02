Истинная аллергия и пищевая непереносимость: что важно знать

Истинная аллергия развивается даже от незначительной дозы аллергена и повторяется, тогда как пищевая непереносимость зависит от объема съеденного, сообщила заведующая кафедрой аллергологии и иммунологии ВолгГМУ, профессор Элеонора Белан.

По ее словам, ключевое отличие - реакция организма на минимальное количество вещества. При аллергии симптомы возникают остро и воспроизводятся каждый раз при контакте с причинным продуктом. Если же интенсивность высыпаний или других проявлений напрямую зависит от съеденного объема, а эпизоды носят нерегулярный характер, речь, скорее всего, идет о пищевой непереносимости. Такое состояние часто связано с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени или эндокринными нарушениями.

Специалист предупредила, что многие пациенты не обращаются к врачу, а просто исключают подозрительный продукт. Однако для точной диагностики и назначения правильного лечения необходима консультация аллерголога. Ранее ассистент кафедры анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии им. проф. В.Д.

Малышева Института хирургии Пироговского Университета Сергей Симбирцев предупредил, что многие люди не знают, как отличить истинную аллергию от пищевой непереносимости. По его словам, при аллергии реакция организма возникает быстро, а при пищевой непереносимости симптомы появляются после того, как человек съест определенное количество продукта. Это различие важно для правильного лечения, поскольку аллергия требует индивидуального подхода и может привести к серьезным осложнениям, если не будет своевременно диагностирована и лечена.

В свою очередь, профессор Элеонора Белан подчеркнула, что важно не только различать истинную аллергию и пищевую непереносимость, но и осознавать, что эти состояния часто связаны с другими заболеваниями. Например, пищевая непереносимость может быть симптомом заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени или эндокринных нарушений. Поэтому важно не только обращаться к врачу при появлении симптомов, но и пройти полную диагностику, чтобы определить причину этих симптомов и назначить правильное лечение.

Если не будет своевременно диагностирована и лечена, она может привести к серьезным осложнениям, включая анафилактический шок, бронхоспазм и другие опасные состояния.





