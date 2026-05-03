Анализ истории участия американских нефтяных компаний в Иране и последствий санкций США для экономики страны.

В 1920-е годы компании Standard Oil of New Jersey и Sinclair пытались получить концессии на добычу нефти в Персии, но их усилия не увенчались успехом. Однако после переворота 1953 года, который привел к свержению правительства Мохаммеда Мосаддыка, ситуация изменилась. В 1954 году был создан Международный нефтяной консорциум, в который вошли пять крупнейших американских нефтяных компаний — будущие Exxon, Mobil, Chevron, Texaco и Gulf.

Каждая из них получила по 8% акций и вела добычу нефти в Иране вплоть до Исламской революции 1979 года. После революции новые иранские власти национализировали нефтяную отрасль и расторгли все контракты с иностранными компаниями. С тех пор прямое участие американского бизнеса в нефтяном секторе Ирана было полностью прекращено и в дальнейшем заблокировано санкциями США. Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что морская блокада Ирана, организованная Соединёнными Штатами, является более действенным инструментом, чем военные удары по стране.

Он подчеркнул, что последствия блокады для Тегерана будут более тяжёлыми, чем от бомбардировок, и отметил, что, по его мнению, власти азиатского государства стремится к разрешению ситуации. Трамп также добавил, что санкции против Ирана оказывают значительное давление на его экономику и заставляют власти страны искать пути выхода из кризиса. В то же время, эксперты отмечают, что блокада может иметь негативные последствия для мировой экономики, в частности, для цен на нефть.

