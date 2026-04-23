Истощение запасов вооружений США вызывает опасения на фоне потенциального конфликта

Анализ CSIS показывает значительное истощение запасов высокоточного оружия США в результате потенциального конфликта с Ираном, что вызывает опасения относительно готовности к столкновению с противником, сопоставимым по силам, таким как Китай. Проблемы с производством и задержки поставок также влияют на союзников.
Анализ Центра стратегических и международных исследований (CSIS), опубликованный Fox News, выявил значительное истощение запасов высокоточного оружия США в результате потенциального конфликта с Иран ом. Несмотря на то, что Соединенные Штаты сохраняют достаточную огневую мощь для текущих операций, эксперты предупреждают о серьезном риске в случае столкновения с противником, сопоставимым по силам.
Отчет CSIS показывает, что за 39 дней воздушной и ракетной кампании американские вооруженные силы использовали внушительное количество критически важных боеприпасов: свыше 850 крылатых ракет Tomahawk и более 1000 ракет JASSM. Расход перехватчиков Patriot составил более половины довоенных запасов США. Стоимость каждой ракеты Tomahawk и JASSM оценивается примерно в 2,6 миллиона долларов. Другие дорогостоящие системы также подверглись значительному истощению, включая от 190 до 290 перехватчиков THAAD (стоимостью 15,5 миллиона долларов каждый) и от 130 до 250 ракет.
Точные данные о запасах вооружений США остаются засекреченными, а представленные в отчете цифры являются оценками, основанными на бюджетных документах Пентагона, исторических данных о закупках и информации об использовании на поле боя. Представитель Пентагона Шон Парнелл опроверг сообщения о дефиците боеприпасов, подчеркнув, что американские вооруженные силы остаются самыми мощными в мире и обладают всем необходимым для выполнения поставленных задач. Он также отметил, что для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе было задействовано менее 10% имеющихся ресурсов.
Однако аналитики выражают обеспокоенность по поводу будущего. Еще до потенциального конфликта с Ираном запасы высокоточного оружия США считались недостаточными для крупномасштабного столкновения с таким противником, как Китай. Текущее истощение вооружений лишь усугубляет эту проблему. Сроки производства многих систем варьируются от трех до более чем пяти лет, учитывая задержки с заключением контрактов, производственный цикл и ограниченные производственные мощности.
Параллельно с этим наблюдается рост глобального спроса на аналогичные системы. Например, перехватчики Patriot пользуются высоким спросом у союзников США, включая Украину, которая в значительной степени полагается на них для обеспечения противовоздушной обороны. Другие партнеры в Европе и Азии также стремятся увеличить свои запасы, что создает конкуренцию за ограниченные производственные мощности. Администрация Трампа предпринимает усилия по ускоренному расширению производства ключевых боеприпасов.
Lockheed Martin планирует увеличить производство перехватчиков Patriot с примерно 600 до 2000 единиц в год к концу десятилетия, а также нарастить производство THAAD с менее чем 100 до нескольких сотен единиц в год. RTX заявила о намерении увеличить производство Tomahawk до более чем 1000 ракет в год. Однако для реализации этих планов потребуется время. В бюджетном запросе на 2027 финансовый год Пентагон запрашивает около 70 миллиардов долларов на боеприпасы, что почти в три раза превышает текущий уровень финансирования.
Тем не менее, аналитики предупреждают, что даже при дополнительном финансировании и запланированном увеличении объемов производства последствия для союзников уже ощутимы. Представители Пентагона ранее выражали обеспокоенность по поводу запасов боеприпасов США после многолетней военной поддержки Украины. В 2025 году Пентагон приостановил поставки в Киев некоторых ракет и другого вооружения после внутренней проверки, выявившей значительное сокращение запасов.
Истощение запасов уже оказывает влияние на союзников США в Европе, в частности, сроки поставок американского военного оборудования в Прибалтику задерживаются, а некоторые партии боеприпасов временно приостановлены. Европейские чиновники предупреждают, что подобные задержки могут иметь долгосрочные последствия, заставляя союзников пересмотреть будущие закупки американского оружия
США Вооружение Боеприпасы Иран Китай Пентагон Tomahawk JASSM Patriot THAAD Производство Запасы