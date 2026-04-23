Истощение запасов вооружений США вызывает опасения на фоне потенциального конфликта

Анализ CSIS показывает значительное истощение запасов высокоточного оружия США в результате потенциального конфликта с Ираном, что вызывает опасения относительно готовности к столкновению с противником, сопоставимым по силам, таким как Китай. Проблемы с производством и задержки поставок также влияют на союзников.

Анализ Центра стратегических и международных исследований (CSIS), опубликованный Fox News, выявил значительное истощение запасов высокоточного оружия США в результате потенциального конфликта с Иран ом. Несмотря на то, что Соединенные Штаты сохраняют достаточную огневую мощь для текущих операций, эксперты предупреждают о серьезном риске в случае столкновения с противником, сопоставимым по силам.

Отчет CSIS показывает, что за 39 дней воздушной и ракетной кампании американские вооруженные силы использовали внушительное количество критически важных боеприпасов: свыше 850 крылатых ракет Tomahawk и более 1000 ракет JASSM. Расход перехватчиков Patriot составил более половины довоенных запасов США. Стоимость каждой ракеты Tomahawk и JASSM оценивается примерно в 2,6 миллиона долларов. Другие дорогостоящие системы также подверглись значительному истощению, включая от 190 до 290 перехватчиков THAAD (стоимостью 15,5 миллиона долларов каждый) и от 130 до 250 ракет.

Точные данные о запасах вооружений США остаются засекреченными, а представленные в отчете цифры являются оценками, основанными на бюджетных документах Пентагона, исторических данных о закупках и информации об использовании на поле боя. Представитель Пентагона Шон Парнелл опроверг сообщения о дефиците боеприпасов, подчеркнув, что американские вооруженные силы остаются самыми мощными в мире и обладают всем необходимым для выполнения поставленных задач. Он также отметил, что для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе было задействовано менее 10% имеющихся ресурсов.

Однако аналитики выражают обеспокоенность по поводу будущего. Еще до потенциального конфликта с Ираном запасы высокоточного оружия США считались недостаточными для крупномасштабного столкновения с таким противником, как Китай. Текущее истощение вооружений лишь усугубляет эту проблему. Сроки производства многих систем варьируются от трех до более чем пяти лет, учитывая задержки с заключением контрактов, производственный цикл и ограниченные производственные мощности.

Параллельно с этим наблюдается рост глобального спроса на аналогичные системы. Например, перехватчики Patriot пользуются высоким спросом у союзников США, включая Украину, которая в значительной степени полагается на них для обеспечения противовоздушной обороны. Другие партнеры в Европе и Азии также стремятся увеличить свои запасы, что создает конкуренцию за ограниченные производственные мощности. Администрация Трампа предпринимает усилия по ускоренному расширению производства ключевых боеприпасов.

Lockheed Martin планирует увеличить производство перехватчиков Patriot с примерно 600 до 2000 единиц в год к концу десятилетия, а также нарастить производство THAAD с менее чем 100 до нескольких сотен единиц в год. RTX заявила о намерении увеличить производство Tomahawk до более чем 1000 ракет в год. Однако для реализации этих планов потребуется время. В бюджетном запросе на 2027 финансовый год Пентагон запрашивает около 70 миллиардов долларов на боеприпасы, что почти в три раза превышает текущий уровень финансирования.

Тем не менее, аналитики предупреждают, что даже при дополнительном финансировании и запланированном увеличении объемов производства последствия для союзников уже ощутимы. Представители Пентагона ранее выражали обеспокоенность по поводу запасов боеприпасов США после многолетней военной поддержки Украины. В 2025 году Пентагон приостановил поставки в Киев некоторых ракет и другого вооружения после внутренней проверки, выявившей значительное сокращение запасов.

Истощение запасов уже оказывает влияние на союзников США в Европе, в частности, сроки поставок американского военного оборудования в Прибалтику задерживаются, а некоторые партии боеприпасов временно приостановлены. Европейские чиновники предупреждают, что подобные задержки могут иметь долгосрочные последствия, заставляя союзников пересмотреть будущие закупки американского оружия





