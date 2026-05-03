Историческая победа «Филадельфии» над «Бостоном» в седьмом матче плей-офф

«Филадельфия Сиксерс» одержала волевую победу над «Бостон Селтикс» в седьмом матче плей-офф, пройдя во второй раунд и сняв проклятие поражений от «Бостона».

В драматичном седьмом матче плей-офф НБА « Филадельфия Сиксерс » одержала историческую победу над « Бостон Селтикс » со счетом 89:84, пройдя дальше во второй раунд, где их ждет встреча с «Нью-Йорк Никс».

Эта победа стала особенной по нескольким причинам. Во-первых, «Сиксерс» стали лишь 14-й командой в истории лиги, сумевшей отыграться с 1-3 в серии плей-офф. До этого у них был печальный опыт – 0-18 в подобных ситуациях. Во-вторых, «Бостон», ранее имевший безупречный рекорд 32-0 при счете 3-1 в серии, потерпел поражение, разрушив свою идеальную статистику.

В-третьих, победа стала первой для «Филадельфии» над «Бостоном» в серии плей-офф с участием Джоэла Эмбиида, который ранее неизменно проигрывал «Селтикс». Эмбиид, пропустивший первые три матча из-за аппендектомии, продемонстрировал выдающуюся игру, набрав 28 очков, 9 подборов и 7 передач в среднем за четыре сыгранные встречи. Ключевую роль в победе также сыграл Тайриз Макси, набравший 30 очков, 11 подборов и 7 передач, став вместе с Эмбиидом первыми одноклубниками в истории НБА, достигшими таких показателей в одном седьмом матче.

Отсутствие травмированного Джейсона Тейтума, который не смог выйти на площадку из-за боли в колене, также повлияло на исход игры. Главный тренер «Бостона» Джо Маззулла принял решение изменить стартовый состав, выпустив на паркет игроков, которые ранее не играли вместе.

«Филадельфия» воспользовалась этим, сделав рывок в третьей четверти и поведя в счете с преимуществом в 18 очков. Несмотря на отчаянные попытки «Селтикс» вернуться в игру в четвертой четверти, Макси сумел переломить ход событий, набрав восемь очков подряд и обеспечив победу своей команде. Новичок «Филадельфии» Ви Джей Эджкомб также внес значительный вклад, набрав 23 очка. Эта победа стала важным шагом для «Филадельфии» в их стремлении к финалу Восточной конференции, однако впереди их ждет сложный путь против «Нью-Йорк Никс».

Победа над «Бостоном» сняла с команды проклятие, но теперь им предстоит преодолеть проклятие второго раунда, так как Эмбиид еще ни разу не выходил в финал Восточной конференции. Эмбиид отметил, что слова игрока «Бостона» о том, что его присутствие не имеет значения, помогли ему настроиться на игру. Тренер «Филадельфии» Ник Нерс похвалил Эджкомба за его готовность взять на себя защиту против Деррика Уайта, что привело к тому, что Уайт набрал всего 2 очка в третьей четверти





