Исследование 'третьего глаза' человека: роль в эволюции и современном состоянии

Исследователи из Великобритании и Швеции изучили загадочный 'третий глаз', скрытый в глубине человеческого черепа, и выяснили, какую роль он играл в эволюции предков современного человека. Они опубликовали результаты в журнале Current Biology, который перевёл aif.ru.

Результаты опубликованы в журнале Current Biology, материал которого перевёл aif.ru. Так называемый 'третий глаз' - это шишковидная железа, или эпифиз. Она больше не воспринимает свет, но по-прежнему получает от глаз информацию о смене дня и ночи и помогает регулировать сон, вырабатывая гормон мелатонин. Именно он синхронизирует циркадные ритмы - 24-часовые циклы, влияющие на репродуктивную систему, иммунитет, и даже, по мнению некоторых учёных, на настроение и температуру тела.

Учёные выяснили, что сетчатка и шишковидная железа произошли от одной и той же древней структуры, а не развивались по отдельности, как считалось ранее. Около 500 миллионов лет назад некоторые беспозвоночные предки человека, уйдя под землю, потеряли боковые глаза и стали полагаться исключительно на центральный орган, чтобы чувствовать свет и понимать, где верх, а где низ. Позже части этого 'третьего глаза' эволюционировали и переместились по бокам головы, превратившись в сетчатку современных глаз.

Как пояснил профессор Томас Баден из Университета Сассекса, потребность знать время суток или ориентацию в воде никуда не делась, поэтому исходные боковые глаза были утрачены, а срединный сохранён. У некоторых современных видов (например, у новозеландской гаттерии) 'третий глаз' сохранил линзу и сетчатку. Он не видит деталей, но улавливает изменения освещения сверху, помогая рептилии регулировать поведение. Сверхъестественных способностей у человеческого эпифиза наука не обнаружила, хотя в индуистской и йогической традициях с ним связывают 'Аджна-чакру' - центр ясновидения и духовного прозрения.

Ранее сообщалось, что китайские ученые начали эксперимент по изучению влияния космоса на ранние стадии развития живых организмов.





