Иск Ларисы Долиной к мошенникам передан в суд Москвы

Балашихинский городской суд перенаправил в суд Москвы гражданский иск известной певицы Ларисы Долиной, касающийся возмещения ущерба в размере 176 миллионов рублей, нанесенного ей мошенническими действиями.

Изначально иск был подан в Балашихе, однако суд принял решение о передаче дела в Лефортовский районный суд Москвы, поскольку именно там находится подсудность для рассмотрения данного типа споров. Решение о перенаправлении было принято пресс-службой судов Московской области и официально сообщено информационному агентству Лента.ру. В качестве ответчиков по иску фигурируют четверо лиц: Анжела Цырульникова, Андрей Основа, Артур Каменецкий и Дмитрий Леонтьев.

Все они ранее были признаны виновными в совершении мошеннических действий, приведших к потере артисткой дорогостоящей квартиры, расположенной в центральной части столицы. Уголовный приговор в отношении этих лиц вступил в законную силу в ноябре 2025 года, предусматривая наказание в виде лишения свободы сроком от четырех до семи лет.

Важно отметить, что в рамках уголовного дела суд уже признал право Ларисы Долиной на получение компенсации за причиненный ущерб, однако не рассматривал конкретные финансовые требования певицы, оставив возможность подачи отдельного гражданского иска для детального рассмотрения суммы возмещения. Деятельность мошеннической группы, в которую входили ответчики, была направлена на обман граждан Российской Федерации с использованием отработанных телефонных схем.

Преступники представлялись сотрудниками банковских учреждений и правоохранительных органов, умело манипулируя людьми и убеждая их переводить денежные средства на так называемые безопасные счета или передавать свое имущество якобы для его защиты от вымышленных угроз. Лариса Долина стала одной из жертв этой преступной схемы. Мошенники, действуя под видом сотрудников полиции, убедили певицу в том, что ее недвижимость находится под угрозой несанкционированного доступа или захвата. Для создания видимости оперативной работы и «поимки преступников», они предложили артистке совершить фиктивную сделку по продаже ее квартиры.

Доверчивая Лариса Долина поверила в правдивость их слов и согласилась продать свою квартиру, расположенную в престижном московском районе Хамовники, 34-летней Полине Лурье, являющейся матерью-одиночкой. Сумма сделки составила 112 миллионов рублей. Полученные в результате продажи денежные средства были переведены певицей на счета, указанные мошенниками. После того, как Лариса Долина осознала, что стала жертвой обмана, она незамедлительно обратилась в правоохранительные органы с заявлением о совершенном преступлении.

Было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого удалось установить всех участников мошеннической группы и собрать достаточные доказательства их вины. Уголовное дело было рассмотрено в суде, и все четверо обвиняемых были признаны виновными в совершении мошенничества в особо крупном размере. Приговор суда, вступивший в законную силу, подтвердил право Ларисы Долиной на возмещение причиненного ей ущерба. Однако, для определения точной суммы компенсации и порядка ее выплаты, певице было рекомендовано подать отдельный гражданский иск.

Именно этот иск и был подан в Балашихинский городской суд, который, в свою очередь, перенаправил его в Лефортовский районный суд Москвы для дальнейшего рассмотрения. В настоящее время ожидается назначение даты судебного заседания, на котором будут рассмотрены требования Ларисы Долиной о взыскании 176 миллионов рублей с мошенников. Данное дело привлекает внимание общественности, поскольку оно демонстрирует уязвимость даже известных и успешных людей перед действиями мошенников и подчеркивает важность бдительности и осторожности при совершении финансовых операций





lentaruofficial / 🏆 5. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Лариса Долина Мошенничество Суд Возмещение Ущерба Москва

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Минсельхоз не ожидает дефицита подсолнечного масла в РоссииПо прогнозу ведомства, в 2020 году уровень самообеспеченности России растительным маслом составит 176,3%

Read more »

Глава Приангарья поручил принять меры по защите от воды подтопленного селаГубернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил принять меры по защите от воды подтопленного села. В Хомутове в результате весеннего половодья подтопило 176 участков: Видео: МЧС России/ТАСС

Read more »

Южнокорейские власти оштрафовали Google на $177 млн за злоупотребленияАнтимонопольный регулятор Южной Кореи оштрафовал компанию Google на 207,4 миллиарда вон (176,8 миллиона долларов).

Read more »

В России за сутки выявили 17 837 новых случаев коронавирусаС начала эпидемии в РФ зарегистрировано 7 176 085 заражённых ковидом.

Read more »

В России за сутки выявили 30 873 заразившихся коронавирусом⚡В России за сутки выявили 30 873 заразившихся коронавирусом:

Read more »

Исследование: каждый десятый с COVID-19 заразен и после карантинаЭкстерский университет провел исследование, в котором проанализировали 176 положительных ПЦР-тестов, взятых на коронавирус.

Read more »