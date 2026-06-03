Искусственный интеллект в руках мошенников: угроза для бизнеса

В ближайшие годы искусственный интеллект в руках мошенников станет одним из главных вызовов для российского бизнеса. Специалисты предупреждают о замедлении поиска уязвимостей и снижении порога входа для киберпреступников. Дополнительная угроза представляют технологии в социальной инженерии, включая голосовые сообщения и дипфейки для обмана сотрудников через мессенджеры.

Москва, 3 июня - АиФ-Москва. В ближайшие годы искусственный интеллект в руках мошенников станет одним из главных вызовов для российского бизнеса. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на специалистов.

Эксперт Никита Кислицин заявил, что новые технологии заметно ускоряют поиск уязвимостей. Однако при этом они "снижают порог входа" для киберпреступников. По этой причине жертвами хакеров все чаще будут становиться даже надежные организации. Дополнительная угроза представляют технологии в социальной инженерии, включая голосовые сообщения и дипфейки для персонализированного обмана сотрудников через мессенджеры.

При этом эксперт Алексей Кубарев уверен, что сами типы угроз в ближайшие годы принципиально не изменятся. По его мнению, разница будет заключаться только в активном использовании нарушителями нейросетевых инструментов для автоматизации и масштабирования рутинных операций. Собеседник издания добавил, что злоумышленники будут применять большие языковые модели для генерации вредоносного программного обеспечения и выявления уязвимостей веб-сервисов. Это позволит хакерам значительно улучшить и ускорить проведение сложных кибератак без изменения их базовой сути.

Ранее IT-эксперт Алексей Маркелов заявил, что мошенники умеют копировать голос в стрессе для обмана. Оцените материал Здоровь





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