Исключительные находки: Два предмета из метеоритного железа в Сокровищнице Вильены

Исключительные находки: Два предмета из метеоритного железа в Сокровищнице Вильены
Учёные обнаружили в Сокровищнице Вильены браслет и полусферу, выкованные из железа метеоритов, упавших с неба более 3000 лет назад. Исследование показало, что технологии металлообработки в древней Испании были значительно сложнее, чем считалось.

В сокровищнице иберийского бронзового века обнаружили два предмета, выкованных из железа метеоритов, упавших с неба более 3000 лет назад. Учёные обнаружили в Сокровищнице Вильены браслет и полусферу и сделали предположение, что технологии металлообработки в древней Испании были значительно сложнее, чем считалось.

Долгое время эти предметы вызывали вопросы у археологов. Золотые изделия клада датируются примерно 1500-1200 годами до н.э. На Пиренейском полуострове выплавка железа началась только около 850 года до н.э. , поэтому находки «железных» артефактов в контексте бронзового века выглядели анахронизмом.

Исследователи провели анализ содержания никеля. Масспектрометрия образцов, несмотря на сильную коррозию, показала характерный для метеоритов состав. Оба предмета были отнесены к изделиям из метеоритного железа и датированы примерно 1400-1200 годами до н.э

