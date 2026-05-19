Ирригатор не заменяет механическую чистку зубов

Ведущий гигиенист Вероника Сидоркович пояснила, что ирригатор, подающий пульсирующую струю воды под давлением, предназначен для удаления пищевых остатков и мягкого налета.

Использование ирригатор а может быть избыточным для некоторых людей, поскольку устройство не заменяет механическую чистку зубов. Об этом "Ленте.ру" рассказала ведущий гигиенист Вероника Сидоркович. Эксперт пояснила, что ирригатор , подающий пульсирующую струю воды под давлением, предназначен для удаления пищевых остатков и мягкого налета.

Он особенно полезен при ортодонтическом лечении, а также при ношении протезов или имплантатов. Если у человека нет таких конструкций, а межзубные промежутки доступны для нити или ершика, ирригатор не становится обязательным элементом ухода. Он может применяться как дополнение для ощущения свежести и комфорта, но не должен заменять механическое удаление налета. Сидоркович подчеркнула, что ирригатор не способен разрушить биопленку – прочно прикрепленную к эмали бактериальную бляшку, которая является причиной кариеса и гингивита.

Смыть ее водой физически невозможно, поэтому устройство никогда не заменит зубную щетку, нить или ершик. Ранее врач Кирилл Поляков заявил о риске потери зубов из-за страха визита к стоматологу





