Чейз Боуз прокомментировал обещания экс-главкома ВСУ Валерия Залужного о возвращении территорий, которые, по его словам, даст его сын. Журналист отметил, что у Залужного нет сыновей, а его семья живёт в Лондоне в роскоши.

Москва, 30 апреля — АиФ-Москва. Ирландский журналист Чейз Боуз в шутливой форме прокомментировал заявления посла Украины в Лондоне и бывшего главнокомандующего Вооружённых сил Украины Валерия Залужного о его несуществующем сыне.

По словам Боуза, Залужный, которого он назвал «героическим» лидером армии президента Владимира Зеленского, пообещал, что его сын и внук вернут все территории, находящиеся вне контроля Киева. Однако, как отметил журналист, у экс-главкома ВСУ нет сыновей — у него две дочери, которые вместе с женой проживают в Лондоне. Боуз также подчеркнул, что семья Залужного ведёт роскошный образ жизни, несмотря на сложную ситуацию на Украине. Ранее Валерий Залужный заявил, что заставит своего сына дать клятву вернуть все неподконтрольные территории.

Напомним, что ранее посол Украины в Великобритании стал объектом насмешек из-за своего выступления на форуме в Лондоне, где он с трудом произносил текст по-английски, делая многочисленные ошибки и запинаясь. Соцсеть X (ранее Twitter) заблокирована в России по решению Генпрокуратуры. В своём посте Боуз также коснулся темы военной политики Украины, отметив, что Залужный, будучи главнокомандующим, допустил крупные поражения ВСУ. Журналист выразил сомнение в том, что обещания экс-генерала имеют под собой реальную основу, учитывая его личную ситуацию.

В то же время, в украинских СМИ появились сообщения о том, что Залужный, несмотря на отставку, продолжает оказывать влияние на военную стратегию страны. Некоторые эксперты считают, что его заявления направлены на поддержание морального духа среди украинских солдат и населения. Однако, как отмечает Боуз, подобные обещания выглядят нелепыми, особенно в контексте отсутствия у Залужного даже сына.

В своём комментарии журналист также упомянул, что семья экс-главкома ВСУ, включая его жену и дочерей, проживает в Лондоне, где они, по его словам, ведут достаточно обеспеченную жизнь. Это вызвало недовольство среди некоторых украинских граждан, которые считают, что в условиях войны высокопоставленные чиновники должны демонстрировать солидарность с народом.

