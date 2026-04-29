Ирина Роднина не пользуется VPN и предпочитает личное общение, другие спортсмены критикуют возможный запрет

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила об отсутствии необходимости в использовании VPN, в то время как другие представители спортивного сообщества выразили обеспокоенность возможным запретом и его последствиями. Обсуждение сопровождается новостями из мира фигурного катания.

Обсуждение возможного запрета VPN в России вызвало неоднозначную реакцию в спорт ивном и общественном пространстве. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной Думы Ирина Роднина заявила, что лично не пользуется VPN и не испытывает необходимости в нем, поскольку для рабочих целей использует платформу « Макс », а для личного общения предпочитает телефонные звонки и очные встречи.

Она отметила, что прекратила использовать Telegram после его блокировки и считает, что запрет VPN не станет для нее проблемой, так как существующие способы коммуникации полностью ее устраивают. В то же время, другие представители спортивного сообщества выразили более критическое отношение к возможным ограничениям. Известный тренер по фигурному катанию, Николай Жулин, резко высказался против запрета VPN, назвав его вызывающим отвращение и проводящим параллели с политикой Северной Кореи. Он подчеркнул, что подобные запреты вызывают негативную реакцию у россиян.

Бизнесмен Марат Нигматуллин поделился своими сложностями с переходом на платформу «Макс» для общения с пакистанскими партнерами, отметив, что, к счастью, VPN пока не запрещены, хотя их использование становится все более затруднительным. Он также выразил понимание политической ситуации и готовность адаптироваться к новым условиям, но подчеркнул, что ограничения не являются постоянными. Помимо обсуждения VPN, в новостной ленте фигурировали и другие темы, связанные с миром фигурного катания.

Даниил Глейхенгауз рассказал о крепких рабочих отношениях с тренерами Тутберидзе и Дудаковым, подчеркнув их слаженную работу и взаимопонимание. Татьяна Тарасова выразила сомнение в лидерстве США в фигурном катании в отсутствие российских спортсменов на международных соревнованиях. Евгений Плющенко обратился к старшему сыну Егору с предложением обсудить любые вопросы при личной встрече, выразив свою любовь и поддержку. Елизавета Туктамышева отметила, что участие в «Русском вызове» позволило ей осознать творческий потенциал фигурного катания.

Александра Трусова поделилась радостью от весеннего солнца и нового окрашивания волос. Эти разносторонние высказывания отражают текущую ситуацию в российском спорте и обществе, где вопросы цифровой свободы и адаптации к новым реалиям тесно переплетаются с повседневной жизнью и профессиональной деятельностью





sportsru / 🏆 7. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Спорт Технологии Ирина Роднина VPN Запрет VPN Фигурное Катание Telegram Макс Николай Жулин Марат Нигматуллин Татьяна Тарасова Елизавета Туктамышева Александра Трусова Евгений Плющенко Даниил Глейхенгауз

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Глава СПЧ раскритиковал использование VPN и чтение независимых СМИВалерий Фадеев, глава Совета по правам человека, заявил, что использование VPN для доступа к заблокированным СМИ, таким как «Медуза» и «Дождь», является поиском вражеской точки зрения и пропагандой. Он также прокомментировал отношение к мессенджеру «Макс».

Read more »

Минцифры России разрабатывает сборы за VPN-трафикВласти РФ планируют ввести плату за международный трафик, к которому хотят приравнивать использование VPN для доступа к запрещенным в России ресурсам, сообщила Ассоциация компаний связи, сославшись на ответ Минцифры.

Read more »

«Коммерсант»: в марте российские пользователи скачали приложения VPN 9,2 миллиона раз — это в 14 раз больше, чем год назадВ марте 2026 года число приложений VPN, скачанных в Google Play российскими пользователями, достигло 9,2 миллиона — это в 14 раз больше, чем год назад, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные сервиса Digital Budget.

Read more »

Минцифры заявило, что российские сервисы перестали открываться с VPN из соображений безопасностиРоссийские интернет-сервисы ограничивают доступ для пользователей с включенным VPN по соображениям безопасности, заявили в Минцифры РФ.

Read more »

Жулин о запрете VPN в России: «Все россияне плюются от этих запретов. Мы семимильными шагами движемся в сторону Северной Кореи»Тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о возможном запрете VPN в России.

Read more »