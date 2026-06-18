Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Иран выполняет обязательства по открытию Ормузского пролива. Если Тегеран продолжит выполнять условия сделки, то Вашингтон сократит военное присутствие на Ближнем Востоке.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Иран выполняет обязательства по открытию Ормузского пролива. Если Тегеран продолжит выполнять условия сделки, то Вашингтон сократит военное присутствие на Ближнем Востоке.

Иран выполняет обязательства по открытию Ормузского пролива, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс. Сократит военное присутствие на Ближнем Востоке до доконфликтного уровня. Тем временем, как утверждает Вэнс, набирает обороты процесс снятия блокады и ограничений на продажу иранской нефти. В ночь на 18 июня стороны дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение военного конфликта, начавшегося 28 февраля.

Согласно этому документу, они обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга, а также воздерживаться от вмешательства во внутренние дела. Кроме того: Вашингтон обязуется снять санкции с Тегерана в течение времени, о котором стороны договорятся в финальном соглашении





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Иран Ормузский Пролив США Вице-Президент Джей Ди Вэнс

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