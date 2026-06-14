Иранский заместитель министра иностранных дел сообщил о готовности к подписанию в Швейцарии меморандума с США, который должен привести к снятию блокад и прекращению военных операций, а также к усилению сотрудничества Ирана с Россией и Китаем.

Москва, 15 июня - согласно заявлению заместителя министра иностранных дел Иран а Казема Гарибабади, окончательная версия меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном уже согласована. Официальный текст, подготовленный в течение нескольких месяцев интенсивных дипломатических переговоров, был одобрен всеми сторонами и теперь готов к подписанию.

По словам иранского чиновника, церемония подписания планируется провести в нейтральной Швейцарии в пятницу, 19 июня. Именно в этой стране, благодаря её долгой традиции посредничества, будет заключён первый за несколько лет документ, который, по мнению обеих сторон, может стать отправной точкой к постепенному снятию санкций, наложенных США на Иран после 2018 года. Гарибабади уточнил, что после официального подписания меморандума Соединённые Штаты намерены прекратить морскую блокаду иранских портов уже в тот же вечер.

Остановятся также все военные операции, связанные с присутствием американских сил на ближневосточных театрах, включая Ливан, где до недавнего времени американские подразделения участвовали в совместных учениях и в поддержке местных военных структур. Иранские официальные лица подчеркнули, однако, что хотя формальное обязательство США уже зафиксировано, они сохраняют осторожный подход и будут внимательно следить за выполнением американской части соглашения, требуя прозрачности и независимых проверок. Тем временем в Тегеране продолжается активная дипломатическая работа с другими крупными державами.

На прошлой неделе в столице Ирана прошли встречи послов России, Китая и Ирана, где обсуждалась перспектива более широкого мирного пакта, охватывающего не только санкционную политику, но и вопросы региональной безопасности, энергетической кооперации и инфраструктурных проектов. Гарибабади отметил, что стратегическое партнёрство между тремя государствами уже доказало свою эффективность в ряде областей, включая совместные учёбы в области кибербезопасности и развитие транспортных коридоров, соединяющих Евразию.

Он выразил уверенность, что дальнейшее укрепление связей с Москвой и Пекином будет способствовать более стабильному положению Ирана на международной арене и снизит зависимость от западных финансовых институтов. В заключение дипломатический представитель напомнил, что меморандум о взаимопонимании не является формой полного мирного договора, но представляет собой важный юридический инструмент, фиксирующий намерения сторон по постепенному смягчению напряжённости. Он также сообщил, что окончательная копия текста будет опубликована после подписания, и приглашает международных наблюдателей для подтверждения соблюдения всех обязательств.

Ожидается, что событие получит широкий отклик в средствах массовой информации как в регионе, так и за его пределами, поскольку открывает путь к новому этапу диалога между Ираном и его традиционными противниками





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