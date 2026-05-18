Иран угрожает деактивировать базы США в Персидском заливе в ответ на новые условия Вашингтона

Иранские военные предупредили о блокировке Ормузского пролива и потенциальном деактивировании военных баз в южной части Персидского залива в ответ на пять новых условий, выдвинутых США. Тегеран требует снятия санкций и признания суверенитета над проливом, в то время как Вашингтон настаивает на сокращении ядерной программы и отказе от финансовых компенсаций.

Иран ское военное командование угрожает вывести из строя все объекты США на юге Персидского залива, заявив, что в ближайшее время все военные базы Соединённых Штатов в южной части акватории будут деактивированы.

Об этом сообщил официальный представитель Центрального штаба «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари. По его словам, корабли Корпуса стражей исламской революции заблокировали проход через Ормузский пролив.

«Мы построим новый порядок», — подчеркнул Зольфагари. Между тем, агентство Fars сообщило, что Соединённые Штаты выдвинули пять условий в ответ на мирные предложения Тегерана. Среди них — отказ от репараций и разморозки 25 процентов иранских активов, а также вывод из страны 400 килограммов урана и работа лишь одного ядерного объекта на территории Ирана. Ещё один пункт предполагает остановку боевых действий в зависимости от исхода переговоров.

Все эти требования противоречат проекту соглашения, который предложил Тегеран. В этом документе Исламская Республика настаивает на прекращении конфликта на всех фронтах, снятии санкций, разморозке своих средств и компенсации ущерба от столкновений. Кроме того, Иран требует признать право на суверенитет над Ормузским проливом. На прошлой неделе напряжённость между Теграном и Вашингтоном вновь возросла из-за группы инцидентов в регионе.

Тегеран недвусмысленно заявил, что готов наaberывать любые меры для защиты своих интересов. В ответ на это США усилили присутствие в Персидском заливе, развернув в регионе дополнительные военные контингенты.

The Iranian Defense Ministry warned that any aggression against its interests or blockade of the strategic Strait of Hormuz will be met with full force





