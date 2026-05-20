Head Topics

Иран — негласный победитель в войне США против Ирана

Внешняя Политика News

Иран — негласный победитель в войне США против Ирана
ИранСШАВойна
📆5/20/2026 2:47 AM
📰aifonline
48 sec. here / 13 min. at publisher
📊News: 60% · Publisher: 68%

По мнению Владимира Шаповалова, заместителя директора Института истории и политики МПГУ, решение Трампа отложить удары по Ирану стало признанием стратегического провала. Трамп вынужден маневрировать, чтобы избежать потери имиджа, и видит только разовые и спорадические военные акции, а не большую войну.

Москва, 20 мая - АиФ-Москва. Решение президента США Дональда Трампа в последний момент отложить запланированные на 19 мая удары по Иран у стало не столько результатом просьб союзников, сколько признанием стратегического провала.

В то время как Белый дом ссылается на дипломатические обращения Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ, эксперты фиксируют принципиально иную картину: американская военная машина забуксовала, а Иран, понеся тяжелейшие потери, превращается в главного бенефициара конфликта. Предлог для отступления: дипломатия или бессилие? По мнению заместителя директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, версия о «просьбах партнёров» — лишь удобная ширма.

Настоящей причиной отсрочки стал доклад Пентагона, переданный Белому дому: Тегеран серьёзно повысил возможности обнаружения и перехвата военных самолётов, значительно укрепил сети ПВО.

«Если бы у Соединённых Штатов всё шло хорошо в отношении Ирана, то Трампу было бы абсолютно наплевать на мнения стран Персидского залива. Но ситуация зашла в тупик, и ему приходится маневрировать, лихорадочно искать выход без потери лица. Однако лицо уже потеряно», — заявил политолог

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

aifonline /  🏆 3. in RU

Иран США Война Стратегический Провал Белый Дом Пентагон Тегеран ПВО Персидский Залив Авраамические Соглашения Израиль

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-20 05:47:22