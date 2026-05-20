Иран — негласный победитель в войне США против Ирана

По мнению Владимира Шаповалова, заместителя директора Института истории и политики МПГУ, решение Трампа отложить удары по Ирану стало признанием стратегического провала. Трамп вынужден маневрировать, чтобы избежать потери имиджа, и видит только разовые и спорадические военные акции, а не большую войну.

Москва, 20 мая - АиФ-Москва. Решение президента США Дональда Трампа в последний момент отложить запланированные на 19 мая удары по Иран у стало не столько результатом просьб союзников, сколько признанием стратегического провала.

В то время как Белый дом ссылается на дипломатические обращения Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ, эксперты фиксируют принципиально иную картину: американская военная машина забуксовала, а Иран, понеся тяжелейшие потери, превращается в главного бенефициара конфликта. Предлог для отступления: дипломатия или бессилие? По мнению заместителя директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, версия о «просьбах партнёров» — лишь удобная ширма.

Настоящей причиной отсрочки стал доклад Пентагона, переданный Белому дому: Тегеран серьёзно повысил возможности обнаружения и перехвата военных самолётов, значительно укрепил сети ПВО.

«Если бы у Соединённых Штатов всё шло хорошо в отношении Ирана, то Трампу было бы абсолютно наплевать на мнения стран Персидского залива. Но ситуация зашла в тупик, и ему приходится маневрировать, лихорадочно искать выход без потери лица. Однако лицо уже потеряно», — заявил политолог





