Исламская республика Иран согласилась не стремиться к получению ядерного оружия в рамках соглашения, заявил глава Белого дома. Утверждают, что ИРИ также откажется от обогащения урана, демонтирует необходимые для этого объекты, установит ограничения на производство ракет и прекратит поддерживать проиранские группировки на Ближнем Востоке.

В четверг глава Белого дома заявил, что в рамках соглашения исламская республика даст обязательство не стремиться к получению ядерного оружия. Утверждают, что ИРИ также откажется от обогащения урана, демонтирует необходимые для этого объекты, установит ограничения на производство ракет и прекратит поддерживать про иран ские группировки на Ближнем Востоке.

Это заявление было сделано на фоне продолжающихся дипломатических усилий по заключению соглашения по ядерной программе Ирана. Ранее сообщалось, что США и Иран достигли значительного прогресса в переговорах, но пока не достигли окончательного соглашения. В четверг глава Белого дома подчеркнул, что Иран должен выполнять все свои обязательства и обеспечивать прозрачность своей ядерной программы. В ответ Иран заявил, что готов сотрудничать с международным сообществом и выполнять все свои обязательства.

Однако, как подчеркивается, окончательное решение по ядерной программе Ирана будет принимать Совет Безопасности ООН. Иранское правительство заявляет, что не намерено создавать ядерное оружие, но требует, чтобы международное сообщество признало его право на мирное использование ядерной энергии. В настоящее время Иран находится под международными санкциями из-за своей ядерной программы, и любые шаги по ее мирному использованию могут помочь снять эти санкции.

В четверг глава Белого дома подчеркнул, что США готовы поддержать Иран в его стремлении к мирному использованию ядерной энергии, но требует, чтобы Иран выполнял все свои обязательства и обеспечивал прозрачность своей ядерной программы





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