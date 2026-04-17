Иран пригрозил закрыть Ормузский пролив в ответ на морскую блокаду США

Иран заявил о возможности перекрытия Ормузского пролива, если морская блокада со стороны США продолжится, назвав это нарушением режима прекращения огня. Ситуация осложняется заявлениями президента США о согласии Ирана не блокировать пролив и сохранении американской блокады портов.

Иран ская сторона намекнула на возможность повторного закрытия стратегически важного Ормузского пролива в случае продолжения морской блокады, введенной Соединенными Штатами. Эта информация, обнародованная агентством Tasnim 17 апреля со ссылкой на осведомленные источники, прозвучала на фоне напряженных отношений между двумя странами и предположительных переговоров.

Один из источников, приближенный к Высшему совету национальной безопасности Исламской Республики, прямо заявил: «Если морская блокада продолжится, то это будет считаться нарушением режима прекращения огня, транзит через Ормузский пролив будет закрыт». Это заявление несет в себе серьезные геополитические последствия, учитывая, что через Ормузский пролив проходит значительная доля мировых морских перевозок нефти. На этом фоне глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи 17 апреля сделал заявление, которое, казалось бы, смягчило обстановку. Он сообщил, что проход через Ормузский пролив остается открытым для коммерческих судов, что он связал с установившимся перемирием между Ливаном и Израилем. По его словам, движение судов осуществляется по маршруту, который был заблаговременно согласован и утвержден иранской Организацией портов и морского транспорта. Таким образом, движение торговых кораблей в Ормузском проливе было фактически восстановлено, что создавало иллюзию нормализации ситуации. Однако, как выяснилось позднее, это не означало полного снятия напряженности. Ранее в тот же день президент США Дональд Трамп выступил с заявлением, в котором утверждал, что Иран якобы согласился больше никогда не перекрывать Ормузский пролив. Он выразил уверенность, что пролив больше не будет использоваться Тегераном в качестве «оружия против всего мира». Эти слова создавали впечатление достижения некоего соглашения, направленного на деэскалацию конфликта. Тем не менее, американский лидер одновременно уведомил, что военно-морская блокада портов Ирана сохраняется. По его словам, эта блокада будет действовать до тех пор, пока полная сделка между Вашингтоном и Тегераном не будет завершена на 100%. Трамп уточнил, что этот процесс должен пройти «очень быстро», поскольку большинство пунктов предстоящих переговоров уже достигли стадии согласования. Это заявление американского президента породило новую волну вопросов и неопределенности относительно истинного положения дел и реальных намерений сторон, оставляя открытым вопрос о возможности дальнейших провокаций или эскалации конфликта из-за столь противоречивых сигналов





Известия / 🏆 26. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Иран Ормузский Пролив США Морская Блокада Переговоры

United States Latest News, United States Headlines