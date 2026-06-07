Иран предупредил Израиль об ответных действиях за удары по Бейруту

Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что атака на Израиль вечером 7 июня была предупреждением в ответ на удары по Бейруту. По словам Резаи, Тегеран не намерен мириться с нарушением режима прекращения огня и действиями против Ливана.
Военный советник верховного лидера Иран а Мохсен Резаи прокомментировал атаку на Израиль , произошедшую вечером 7 июня. По его словам, это предупреждение в ответ на удары по Бейрут у.
Резаи заявил, что Тегеран не намерен мириться с нарушением режима прекращения огня и действиями против Ливана.
'Исламская Республика Иран неоднократно заявляла, что не потерпит нарушений режима прекращения огня и агрессии против Ливана. Сегодня вечером агрессоры получили свой ответ', - написал он.
'Этот ответ - предупреждение о необходимости прекратить их злодеяния', - отметил советник верховного лидера Ирана. Он также заявил, что дальнейшая эскалация приведёт к 'более сокрушительному ответу и более тяжёлым последствиям'
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