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Иран предупредил Израиль об ответных действиях за удары по Бейруту

Международные Отношения News

Иран предупредил Израиль об ответных действиях за удары по Бейруту
ИранИзраильБейрут
📆6/7/2026 8:15 PM
📰RT на русском
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Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что атака на Израиль вечером 7 июня была предупреждением в ответ на удары по Бейруту. По словам Резаи, Тегеран не намерен мириться с нарушением режима прекращения огня и действиями против Ливана.

Военный советник верховного лидера Иран а Мохсен Резаи прокомментировал атаку на Израиль , произошедшую вечером 7 июня. По его словам, это предупреждение в ответ на удары по Бейрут у.

Резаи заявил, что Тегеран не намерен мириться с нарушением режима прекращения огня и действиями против Ливана.

'Исламская Республика Иран неоднократно заявляла, что не потерпит нарушений режима прекращения огня и агрессии против Ливана. Сегодня вечером агрессоры получили свой ответ', - написал он.

'Этот ответ - предупреждение о необходимости прекратить их злодеяния', - отметил советник верховного лидера Ирана. Он также заявил, что дальнейшая эскалация приведёт к 'более сокрушительному ответу и более тяжёлым последствиям'

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Иран Израиль Бейрут Нарушение Режима Прекращения Огня Агрессия Против Ливана

 

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