Иран вытеснил американские эсминцы из Ормузского пролива: опубликовано видео

Иранское агентство Tasnim опубликовало видео, демонстрирующее, как КСИР останавливает американские эсминцы USS Michael Murphy и USS Frank E. Peterson, пытавшиеся пройти через Ормузский пролив. Американские корабли были вынуждены развернуться после предупреждений иранской стороны.

Москва, 12 апреля - АиФ-Москва. Иран ское новостное агентство Tasnim опубликовало видеозапись, которая демонстрирует действия военнослужащих Корпуса стражей исламской революции ( КСИР ), направленные на недопущение прохода американских боевых кораблей через Ормузский пролив. На видео запечатлены эсминцы USS Michael Murphy и USS Frank E. Peterson, предпринявшие попытку покинуть Оманский залив.

Согласно информации, корабли планировали приступить к операции по разминированию Ормузского пролива, но столкнулись с решительным противодействием со стороны Ирана. Видеоматериал содержит аудиозапись диалога между представителем КСИР и американскими моряками, демонстрируя напряженную обстановку и взаимные предупреждения. \В ходе диалога представитель КСИР обратился к американскому военному кораблю, используя идентификационный номер 121, и потребовал немедленно изменить курс и вернуться в Индийский океан, предупредив о возможности открытия огня в случае неповиновения. Предупреждение было высказано на английском языке, чтобы обеспечить понимание экипажем американских кораблей. В ответ с эсминца последовало заявление о том, что корабли осуществляют транзитное прохождение в соответствии с международным правом и не намерены провоцировать конфликт с Тегераном. Несмотря на это, представитель КСИР трижды повторил, что это последнее предупреждение, подчеркивая серьезность ситуации и решимость иранской стороны. В результате сложившейся обстановки оба американских эсминца приняли решение о прекращении попыток прохода через Ормузский пролив и ретировались. На видео также зафиксированы кадры, демонстрирующие присутствие военного вертолета, выполняющего облет одного из американских кораблей, что создает дополнительное впечатление напряженности и свидетельствует о контроле над ситуацией со стороны Ирана. Данный инцидент подчеркивает сохраняющуюся напряженность в регионе и потенциальную опасность эскалации конфликта в стратегически важном Ормузском проливе. \Ранее в ряде публикаций, включая издание The New York Times, сообщалось о том, что американские корабли, вошедшие в Ормузский пролив, были вынуждены развернуться из-за обнаружения иранского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Данное обстоятельство, подтвержденное появившимся видео, свидетельствует о способности Ирана эффективно контролировать морские пути в регионе и оказывать влияние на передвижение военных кораблей других стран. Инцидент вызывает серьезные вопросы о безопасности судоходства в Ормузском проливе и о возможном влиянии на региональную геополитическую ситуацию. Он также может служить демонстрацией силы и решимости со стороны Ирана в отношении своих границ и защиты своих интересов в регионе. Публикация данного видео, несомненно, направлена на укрепление позиций Ирана в регионе и на создание впечатления о его способности эффективно противостоять военным кораблям США в стратегически важном проливе. Данный случай вызывает обеспокоенность у международных наблюдателей и может усугубить и без того напряженные отношения между Ираном и США, а также повлиять на международную торговлю и транзит грузов через Ормузский пролив, который является важной артерией для мировой нефтяной промышленности





