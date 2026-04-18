Иран закрывает Ормузский пролив в ответ на морскую блокаду США

Иран перекрыл Ормузский пролив, обвиняя США в морской блокаде. Тегеран пригрозил преследованием любых судов, приближающихся к стратегическому морскому пути. Ситуация вызывает обеспокоенность на международном уровне.

Иран принял решение о перекрытии Ормузского пролива, одном из важнейших мировых морских путей, с вечера 18 апреля. Данное решение, по заявлению Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции ( КСИР ), будет действовать до полного снятия морской блокады, введенной Военно-морскими силами (ВМС) США .

В заявлении, опубликованном в Telegram-канале иранского информагентства Tasnim, говорится: «В связи с нарушением соглашения о прекращении огня американский противник не снял военно-морскую блокаду иранских судов и портов, поэтому Ормузский пролив будет закрыт с сегодняшнего дня до снятия блокады». КСИР также подчеркнули, что Иран будет расценивать любое приближение судов к Ормузскому проливу как «сотрудничество с врагом». Согласно сообщению, подобные суда будут подвергаться преследованию и остановке. Эти события разворачиваются на фоне сообщений о наращивании присутствия американских сил в регионе и подготовке Пентагона к возможным ударным действиям, несмотря на заявления о завершении операции в Иране. Возникает вопрос о причинах столь активных действий американского военного командования накануне второго раунда переговоров. Ранее в этот же день, 18 апреля, агентство Reuters сообщило о как минимум двух инцидентах с атаками на суда, пытавшиеся пересечь Ормузский пролив. По данным агентства, коммерческие суда, направлявшиеся через пролив, получили радиосообщения от иранского Военно-морского флота с запретом на проход. Зафиксированные инциденты произошли в акватории между островами Кешм и Ларак. Представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари подтвердил 18 апреля, что Вооруженные силы Ирана восстановили военный режим контроля над Ормузским проливом. Это решение было принято в ответ на действия США, которые, по мнению иранской стороны, установили морскую блокаду. Ситуация вызывает серьезную обеспокоенность на международном уровне, учитывая стратегическое значение Ормузского пролива для мировой торговли и энергетики. Любое нарушение стабильности в этом регионе может иметь далеко идущие экономические и геополитические последствия. Закрытие пролива может привести к существенному росту цен на нефть и другие товары, а также к усилению напряженности между Ираном и США, что, в свою очередь, может спровоцировать новые витки эскалации в и без того неспокойном ближневосточном регионе. Иран, действуя таким образом, демонстрирует решимость защищать свои интересы и отвечать на действия, которые он считает враждебными. Решение Ирана о перекрытии Ормузского пролива является эскалацией напряженности в регионе и прямым ответом на предполагаемую морскую блокаду со стороны США. Заявление КСИР о том, что любое приближение судов к проливу будет расцениваться как сотрудничество с врагом, подчеркивает серьезность намерений Тегерана. Это может привести к серьезным последствиям для международного судоходства, особенно для поставок нефти. Ормузский пролив является ключевым транспортным коридором, через который проходит значительная часть мировых морских перевозок нефти. Его закрытие может вызвать резкий скачок мировых цен на энергоносители и усугубить и без того сложную экономическую ситуацию во многих странах. Международное сообщество внимательно следит за развитием событий, призывая к деэскалации и дипломатическому урегулированию кризиса. Напряженность между Ираном и США нарастает уже длительное время, и данное решение Тегерана является еще одним тревожным сигналом. Важно отметить, что заявления о завершении операции в Иране со стороны США, на фоне информации о наращивании военного присутствия в регионе, выглядят противоречивыми и вызывают дополнительные вопросы о реальных намерениях Вашингтона. Возможно, эти действия связаны с подготовкой к более масштабным военным операциям или являются частью более сложной геополитической игры, нацеленной на усиление давления на Иран. Следующий раунд переговоров, если он состоится, будет проходить в условиях повышенного напряжения и неопределенности, что делает его исход еще более непредсказуемым. Ожидается, что международные организации и лидеры стран мира будут предпринимать попытки посредничества для предотвращения дальнейшего обострения ситуации и поиска мирного решения конфликта





Известия / 🏆 26. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines