Иран подтвердил предварительные консультации о передаче запасов обогащенного урана России

Министр иностранных дел Ирана подтвердил, что Тегеран вел предварительные консультации с Москвой о возможной передаче запасов обогащенного урана российской стороне, сообщили в пятницу арабский телеканал Al Jazeera. Аракчи высоко оценил готовность России к сотрудничеству, но окончательно этот вопрос будет решаться лишь на более поздней стадии переговоров с США об окончательной ядерной сделке.

Министр иностранных дел Иран а Аббас Аракчи подтвердил, что Тегеран вел предварительные консультации с Москвой о возможной передаче запасов обогащенного урана российской стороне, сообщили в пятницуарабский телеканал Al Jazeera.

По словам Аракчи, Иран высоко оценил готовность России к сотрудничеству, но окончательно этот вопрос будет решаться лишь на более поздней стадии переговоров с США об окончательной ядерной сделке, из которой администрация Дональда Трампа в первый срок ее президентского правления вышла в одностороннем порядке. О готовности Москвы принять иранский уран президент России Владимир Путин заявил еще 9 мая. Утверждение Трампа о том, что Тегеран принципиально согласилось на вывоз урана, было названо ложными





dw_russian / 🏆 9. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Иран Москва Предоставили Предварительные Консультации Запасы Обогащенного Урана Российская Сторона Американская Deltajournal Тегеранский Министр Взаимодействие С США Получил Предложенный План Предложения Вашингтон Цигцреда Из 14 Пунктов Получил Предложенный План Взаимодействие С США Предложения Вашингтон Цигзара Из 14 Пунктов

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Al Jazeera: анализ спутниковых снимков предсказал «кровавую битву» за КрымАрабский телеканал Al Jazeera проанализировал спутниковые снимки Крымского полуострова

Read more »

Al Jazeera: 50 палестинцев погибли при ударе по лагерю беженцев ДжабалияПо данным Al Jazeera, удар пришелся по густонаселенному району.

Read more »

В Марокко начались митинги в знак протеста против израильского удара по больнице в ГазеВ руках участников акции палестинские флаги и транспаранты, передает телеканал Al Jazeera

Read more »

СМИ: при обстреле лагеря для беженцев в секторе Газа погибли не менее 11 человекПод обстрел попали два жилых дома, сообщает Al Jazeera

Read more »

Al Jazeera: в секторе Газа снова появился ИнтернетВ секторе Газа снова появился Интернет, говорится в сообщении телеканала Al Jazeera

Read more »

В секторе Газа частично восстановлена телефонная связьВ секторе Газа частично восстановили телефонную связь, сообщил телеканал Al Jazeera

Read more »