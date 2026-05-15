Иран подтвердил предварительные консультации о передаче запасов обогащенного урана России

📆5/15/2026 5:07 PM
Министр иностранных дел Ирана подтвердил, что Тегеран вел предварительные консультации с Москвой о возможной передаче запасов обогащенного урана российской стороне, сообщили в пятницу арабский телеканал Al Jazeera. Аракчи высоко оценил готовность России к сотрудничеству, но окончательно этот вопрос будет решаться лишь на более поздней стадии переговоров с США об окончательной ядерной сделке.

Министр иностранных дел Иран а Аббас Аракчи подтвердил, что Тегеран вел предварительные консультации с Москвой о возможной передаче запасов обогащенного урана российской стороне, сообщили в пятницуарабский телеканал Al Jazeera.

По словам Аракчи, Иран высоко оценил готовность России к сотрудничеству, но окончательно этот вопрос будет решаться лишь на более поздней стадии переговоров с США об окончательной ядерной сделке, из которой администрация Дональда Трампа в первый срок ее президентского правления вышла в одностороннем порядке. О готовности Москвы принять иранский уран президент России Владимир Путин заявил еще 9 мая. Утверждение Трампа о том, что Тегеран принципиально согласилось на вывоз урана, было названо ложными

