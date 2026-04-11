Иран и США начали переговоры в Исламабаде: ключевые аспекты и перспективы

В Исламабаде стартовали переговоры между Ираном и США, направленные на урегулирование конфликта. Дональд Трамп подтвердил начало диалога, в то время как Иран выдвигает предварительные условия для участия. Обзор ключевых моментов и возможных последствий.

В Исламабад е стартовали переговоры между Иран ом и Соединенными Штатами Америки, направленные на урегулирование текущего конфликт а. Об этом заявил президент США Дональд Трамп 11 апреля, подтвердив начало дипломатического процесса. Журналистка американской кабельной сети Newsmax Келли Майер сообщила в социальной сети X (ранее Twitter) слова Трамп а: «Да», ответил он на вопрос о старте переговоров.

Президент выразил надежду, что в ближайшее время станет ясно, насколько искренне намерены действовать представители Тегерана на этих встречах. Трамп подчеркнул, что этот процесс не займет много времени, добавив, что он рассматривает Иран как «страну-неудачника». В то же время, официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил о том, что иранские переговорщики в настоящий момент проводят консультации лишь с пакистанской стороной. Он также упомянул о нарушениях режима прекращения огня, отметив, что Иран находится в тесном взаимодействии с Ливаном, о чем сообщает агентство Fars. \Ситуация вокруг переговоров между Ираном и США обострилась на фоне последних событий. 10 апреля Трамп сообщил, что результаты предстоящих переговоров будут очевидны в течение суток. При этом глава Белого дома отметил, что американские вооруженные силы предприняли меры по обеспечению боеготовности, оснащая военные корабли необходимыми припасами на случай возможного провала переговорного процесса. Заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи уточнил, что Тегеран готов к переговорам с Вашингтоном только при условии, что они будут проводиться на основе согласованного плана из 10 пунктов, который был признан американской стороной приемлемым. Иранская сторона также подчеркнула, что начнет переговоры только после выполнения всех предварительных условий, о чем сообщило иранское государственное телевидение (IRIB) 10 апреля. Параллельно с этим, издание The Wall Street Journal опубликовало информацию о наращивании американской военной группировки на Ближнем Востоке, что свидетельствует о повышенном внимании к переговорам в Исламабаде.\Данные переговоры вызывают широкий резонанс в международном сообществе, учитывая сложную геополитическую обстановку в регионе. Ожидается, что на этих встречах будут обсуждаться ключевые вопросы, связанные с урегулированием конфликта, включая ядерную программу Ирана, региональную безопасность и другие спорные моменты. Обе стороны выражают осторожный оптимизм в отношении перспектив достижения соглашения, но подчеркивают важность соблюдения определенных условий. Важно отметить, что исход этих переговоров может оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в регионе, а также на отношения между Ираном и США в целом. Информационное пространство активно освещает ход переговоров, предоставляя обновления и аналитику по мере развития событий.





Иран США Переговоры Исламабад Конфликт Урегулирование Трамп

