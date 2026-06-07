Иран обвиняет США в политически предвзятом вмешательстве из-за отказа в визах части делегации сборной

Посольство Ирана в Анкаре заявило, что отказ США в выдаче виз части делегации футбольной сборной нарушает правила ФИФА и является политически мотивированным вмешательством в спорт. Команда была вынуждена перенести штаб в Мексику, а Белый дом оправдывает отказ мерами безопасности.

Иран выразил резкое недовольство решением США отказать в выдаче виз части делегации сборной страны по футболу, которая направлялась на чемпионат мира . В заявлении посольства Иран а в Анкаре, опубликованном в социальных сетях, говорится, что действия американской стороны являются грубым нарушением правил ФИФА и обязательств принимающей страны.

Иранские дипломаты назвали отказ в визах наихудшей формой политически предвзятого вмешательства в спорт, подчеркнув, что такие действия дискредитируют принципы спортивного движения и наносят удар по духу соревнований. Посол США в Турции Том Барак ранее сообщил, что визы были выданы футболистам и необходимому обслуживающему персоналу, чтобы они могли въехать в Соединенные Штаты, где Ирану предстоит провести все три матча группового этапа мундиаля. Однако часть иранской делегации, включая некоторых официальных лиц и вспомогательный персонал, не получила разрешения на въезд.

В ответ на поздравления американского дипломата с успешным оформлением виз для команды иранское посольство жёстко осудило выборочный подход Вашингтона, заявив, что это подрывает доверие к хозяевам турнира и создаёт неравные условия для участников. Ситуация усугубилась тем, что сборная Ирана была вынуждена перенести свой штаб в Мексику после отказа США в визах для части персонала. Перед вылетом из Анталии в Тихуану футболисты совершили ритуальное целование Корана, что было воспринято как демонстрация религиозной и национальной гордости.

Белый дом, в свою очередь, заявил, что не позволит иранцам злоупотреблять визовой системой для тайной перевозки террористов под ложными предлогами. Эти обвинения были встречены в Тегеране с возмущением: иранская сторона настаивает на том, что все члены делегации являются законными представителями страны, а любые намёки на террористические связи абсолютно беспочвенны и являются лишь попыткой оправдать политически мотивированное решение. Данный инцидент вновь обнажил давнюю напряжённость в отношениях между Ираном и США, которая теперь проецируется на спортивную арену.

Эксперты отмечают, что подобные действия могут иметь долгосрочные последствия для проведения международных турниров, так как ставят под сомнение гарантии, предоставляемые принимающими странами. ФИФА пока официально не прокомментировала ситуацию, но наблюдатели ожидают, что организация будет вынуждена вмешаться, чтобы разрешить спор и обеспечить соблюдение своих уставов. Тем временем иранская сборная продолжает подготовку к чемпионату в условиях неопределённости, а её болельщики выражают поддержку команде, осуждая действия Вашингтона.

Весь этот эпизод подчёркивает, что спорт всё чаще становится ареной для политических противостояний, где правила игры могут быть нарушены под давлением внешних факторов





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