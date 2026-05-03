Иран предупреждает США о последствиях блокады Ормузского залива и предлагает мирный план

📆5/3/2026 7:29 PM
📰aifonline
Тегеран угрожает уничтожением американских кораблей в случае блокады Ормузского пролива и представляет мирный план, включающий снятие санкций и гарантии безопасности. Конфликт уже влияет на авиаперевозки.

Напряженность в Ормузском заливе достигла критической точки. Тегеран категорически отвергает любые попытки американского флота блокировать стратегически важный Ормузский пролив, предупреждая о решительных ответных мерах. Военный советник верховного лидера Иран а, Мосхен Резайи, в своем заявлении в социальной сети Х, ясно дал понять, что в случае реализации американской блокады и действий, которые Иран расценивает как пиратство, Иран начнет уничтожать американские военные корабли.

Он заявил, что Ормузский залив станет могилой для американского флота и его военнослужащих. Эти слова прозвучали в ответ на недавнее заявление президента США, который назвал действия Америки в Ормузском заливе «очень прибыльным делом». Тегеран, в свою очередь, предупредил, что не допустит пиратства в заливе и заставит Вашингтон понести ответственность за свои действия. Ситуация указывает на высокую вероятность эскалации конфликта и возобновления открытого противостояния между Ираном и США.

По сообщениям СМИ, Вашингтон не намерен отказываться от блокады, что может привести к ее долгосрочному характеру. На фоне растущей напряженности, Иран представил мирный план, направленный на деэскалацию конфликта и разрешение существующих разногласий. Согласно информации, опубликованной агентством Al Jazeera, план предусматривает поэтапный подход к урегулированию. Первый этап включает в себя открытие Ормузского пролива и снятие блокады иранских портов со стороны США.

Иран берет на себя обязательство провести траление и обезвреживание мин в проливе. Второй этап предполагает возобновление Ираном программ обогащения урана в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями. Ключевым условием мирного плана является полное снятие с Ирана экономических санкций, освобождение замороженных активов и прекращение любых агрессивных действий со стороны США и Израиля в отношении Ирана. Завершающим этапом является создание надежной системы безопасности, гарантирующей мир и стабильность на Ближнем Востоке.

Однако, учитывая текущий уровень напряженности и нежелание сторон идти на уступки, реализация этого плана представляется крайне сложной задачей. Судьба иранского мирного предложения остается неопределенной, особенно в свете продолжающегося противостояния с Вашингтоном. Конфликт в Ормузском заливе уже оказывает негативное влияние на мировую экономику, в частности, на топливный рынок. Первым ощутимым последствием стал вынужденный прекращение полетов американской авиакомпании Spirit Airlines, которая столкнулась с резким ростом цен на топливо.

Spirit Airlines, ранее успешный лоукостер, входящий в десятку крупнейших авиакомпаний США, начала нести значительные убытки с началом конфликта на Ближнем Востоке. Убытки компании исчисляются десятками миллиардов долларов, что вынудило ее временно остановить полеты. Эксперты прогнозируют, что при продолжении конфликта проблемы в топливной сфере будут усугубляться не только в США, но и в других странах мира. Рост цен на нефть и авиакеросин может привести к дальнейшему сокращению авиаперевозок, увеличению стоимости билетов и негативно сказаться на туристической отрасли.

Ситуация требует срочного поиска дипломатических решений для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта и стабилизации топливного рынка. Возможные последствия для мировой экономики могут быть катастрофическими, если конфликт затянется на длительный срок. Необходимо учитывать, что нестабильность в регионе может привести к перебоям в поставках нефти, что, в свою очередь, вызовет цепную реакцию в различных секторах экономики

