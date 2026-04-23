Иран развернул «москитный флот» в Ормузском проливе в ответ на угрозы США

Иран усилил свое военное присутствие в Ормузском проливе, развернув флот быстроходных катеров, оснащенных противокорабельными ракетами, в ответ на растущую напряженность с США и морскую блокаду. Эксперты предупреждают о потенциальной опасности для американского флота.

На фоне растущей напряженности в отношениях с Соединенными Штатами Америки и продолжающейся морской блокады, Иран предпринял демонстрацию военной силы, развернув в Ормузском проливе значительное количество быстроходных катеров, оснащенных современными противокорабельными ракетными комплексами.

Спутниковые снимки, проанализированные независимыми военными экспертами, зафиксировали масштабные маневры, в которых участвовало более тридцати боевых единиц вдоль побережья Исламской Республики. Этот шаг рассматривается как четкий сигнал Вашингтону и потенциальная угроза для американского военно-морского флота, действующего в регионе. Военные аналитики подчеркивают, что, несмотря на технологическое превосходство США, Ирану удалось создать уникальную систему обороны, основанную на большом количестве небольших, маневренных катеров, способных эффективно действовать в узких водах Ормузского пролива.

Эти катера не только приспособлены для минирования акваторий, но и обладают значительным ударным потенциалом, представляя серьезную опасность для крупных надводных кораблей. Демонстрация так называемого «москитного флота» является предостережением, адресованным Вашингтону, и направлена на то, чтобы показать готовность Ирана защищать свои интересы в регионе. По мнению историка противовоздушной обороны и военного эксперта Юрия Кнутова, Иран демонстрирует свои возможности, компенсируя отсутствие крупных кораблей многочисленным флотом небольших, но очень быстрых катеров.

Эти лодки способны наносить удары по целям на воде и эффективно минировать акватории, создавая серьезные проблемы для Пентагона. Любые попытки американских ВМС организовать конвоирование судов через Ормузский пролив в таких условиях могут привести к значительным потерям, включая возможную гибель эсминцев или фрегатов. США обладают подавляющим технологическим превосходством над Ираном и значительно превосходят его в общей боевой мощи, однако им будет крайне сложно выследить и уничтожить сотни малогабаритных катеров, действующих вдоль протяженной береговой линии протяженностью в 2,5 тысячи километров.

Лодки способны быстро появляться и так же быстро исчезать в прибрежных туннелях, замаскированных особенностями горного рельефа. В отличие от крупных кораблей, которые можно легко обнаружить в портах, «москитный флот» скрыт в прибрежных базах, расположенных глубоко под землей и в горах. Даже если американские военные смогут выследить или раскрыть местоположение части этих объектов, им это не поможет, поскольку противобункерные бомбы, которыми располагают США, не способны пробиться на такую глубину.

Иранские катера, несмотря на свои скромные размеры, обладают серьезным военным потенциалом и способны доставить американскому флоту немало хлопот в случае морского боя. Хотя в настоящее время они вряд ли смогут достичь авианосцев, которые находятся в районе Омана, на расстоянии более 100 километров от Ормузского пролива, и находятся под надежной защитой комплексов THAAD и Patriot, ситуация может измениться, если Пентагон допустит ошибку и приблизит группировку кораблей к берегу.

В этом случае «москитный флот» получит все шансы нанести стремительный и болезненный удар, используя количественный фактор и эффект внезапности. Массовый пуск иранских противокорабельных ракет может перегрузить системы противовоздушной и противоракетной обороны США, что приведет к успешным попаданиям. Эксперты отмечают, что Ормузский пролив является стратегически важным регионом, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти. Любые перебои в судоходстве могут оказать серьезное влияние на мировую экономику.

Поэтому, ситуация требует осторожного подхода и дипломатических усилий для предотвращения эскалации конфликта. Иран, в свою очередь, подчеркивает, что его военные учения носят оборонительный характер и направлены на защиту своих национальных интересов. Развертывание «москитного флота» является демонстрацией этой решимости и предупреждением для потенциальных агрессоров. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от действий США и их готовности к диалогу с Ираном





