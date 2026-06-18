Иран отменил сборы за проход судов через Ормузский пролив на 60 дней

Власти Ирана приостановили взимание платы с судов, проходящих через Ормузский пролив, в соответствии с Исламабадским меморандумом. Решение включает ускоренную обработку заявок и усиление безопасности, но требует следования строгим маршрутам. Мера направлена на повышение навигационной безопасности и пропускной способности ключевого транспортного коридора.

В рамках реализации Исламабадского меморандума о взаимопонимании, Иран объявил о временной отмене сбора за проход судов через Ормузский пролив на 60 дней. Это решение направлено на облегчение навигации в критически важном международном транспортном коридоре.

Соответствующее решение принято Высшим советом национальной безопасности Исламской Республики. Как уточняется в официальном заявлении, все расходы, связанные с обеспечением прохода, на этот период возьмет на себя правительство Ирана. При этом процедура подачи заявок остается прежней: судовладельцы должны обращаться в Управление по контролю за Персидским заливом (PGSA), обещано ускоренное рассмотрение запросов. В Совбезе также подчеркнули, что вопросы разминирования и другие меры безопасности будут осуществляться согласно положениям меморандума.

Иранские власти обратили внимание на сохраняющиеся риски в акватории и потребовали строгого соблюдения судами назначенных маршрутов и графиков движения. По мнению иранской стороны, принимаемые меры призваны повысить безопасность судоходства и в перспективе увеличить пропускную способность Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти. Данный шаг рассматривается как попытка снизить напряженность в регионе и продемонстрировать приверженность Ирана международным договоренностям по безопасности судоходства. Отмена сборов может оказать позитивное влияние на мировые энергетические рынки, снизив логистические издержки и риски.

Однако эксперты отмечают, что долгосрочная стабильность в зоне Ормузского пролива зависит от решения более глубоких геополитических проблем. Ранее вице-президент США..





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Ормузский Пролив Иран Сборы За Проход Исламабадский Меморандум Безопасность Судоходства

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