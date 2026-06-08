Иран предупреждает о риске эскалации, Израиль сдерживает ответ: ключевые события на Ближнем Востоке и в США

Иран заявил о готовности ударить по американским базам в случае атаки Израиля. Израиль, по данным СМИ, временно отказался от ответа по просьбе Трампа. Параллельно в США произошли нападения с ножом и стрельба, а в Британии планируют сократить климатические расходы ради обороны.

Москва, 8 июня - АиФ-Москва. В условиях нарастающей международной напряженности ключевые игроки на мировой арене предпринимают шаги, которые могут существенно повлиять на геополитическую обстановку на Ближнем Востоке и за его пределами.

Согласно сообщениям международных информагентств, Иран предупредил о возможном расширении конфликта в случае нанесения атаки со стороны Израиля. В Тегеране официально заявили о готовности принять ответные меры, noting что среди потенциальных целей могут оказаться американские военные базы, расположенные на территории Ближнего Востока. Эта риторика прозвучала на фоне слухов о том, что израильское правительство под давлением со стороны администрации США временно воздержалось от запланированного удара по иранским объектам.

По данным Axios, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился на такую осторожную позицию после личной просьбы бывшего президента США Дональда Трампа, который, как сообщается, рассчитывает выиграть время для возможного заключения нового соглашения с Тегераном. При этом американская сторона последовательно отрицает свою причастность к конкретным военным операциям. Axios также цитирует официальные источники, уточняющие, что США не давали Израилю "зеленого света" на удар по объекту, связанному с движением "Хезболла" в пригороде Бейрута, и не участвовали в этой операции.

Несмотря на это, северные регионы Израиля подверглись ракетному обстрелу со стороны Ирана, который, по данным израильских военных (ЦАХАЛ), был полностью отражен системе противоракетной обороны. Одновременно с развитием кризиса на Ближнем Востоке в США произошел ряд инцидентов, которые привлекли внимание общественности и правоохранительных органов. В районе, где базировалась сборная Англии по футболу в преддверии матчей, произошла стрельба, в результате которой пострадали девять человек. Все пострадавшие были экстренно госпитализированы, однако, как подчеркивается, угрозы их жизни в настоящее время нет.

Подозреваемые в этом деле пока не задержаны, полиция активно выясняет обстоятельства произошедшего. В другом происшествии, на Пенсильванском вокзале в самом центре Нью-Йорка, мужчина с ножом напал на прохожих, ранив пять человек. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, остальные получили ранения различной степени тяжести. Нападавший в этом случае был немедленно задержан на месте, и правоохранительные органы занимаются установлением его мотивов.

Кроме того, стало известно о задержании 58-летнего жителя штата Орегон, ранее судимого, подозреваемого в похищении двух туристок. По версии следствия, мужчина разрезал ножом их палатку на одной из горных троп. Ему предъявлено обвинение в похищении и попытке сексуального насилия. Суд оставил его под стражей без права на залог.

На европейском направлении премьер-министр Великобритании Кир Стармер готовится к значительным перераспределениям в государственном бюджете. Согласно информации The Sunday Times, глава правительства намерен увеличить расходы на оборону, перераспределив средства изcivilian программ. Наиболее серьезные сокращения, как ожидается, коснутся транспортной инфраструктуры и финансирования климатических проектов, что уже вызывает дискуссии в британском парламенте и среди экспертного сообщества. Таким образом, мировая повестка остаётся напряжённой: от военных конфликтов и террористических угроз до внутренних политических решений, влияющих на будущее держав





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Иран Израиль США Трамп Нетаньяху Ближний Восток Стрельба США Нападение Ножом Великобритания Оборона Климат

United States Latest News, United States Headlines