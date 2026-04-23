Посол Ирана в России заявил, что Тегеран не видит серьезного подхода со стороны США к урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, несмотря на приверженность Ирана к дипломатическому решению.

Посол Иран а в России, Казем Джалали , выразил серьезную обеспокоенность по поводу подхода Соединенных Штатов к возобновлению переговоров по урегулированию напряженности на Ближнем Востоке. Выступая на торжественном приеме, посвященном Дню армии Исламской Республики, Джалали заявил, что Тегеран не видит достаточной серьезности и искренности в действиях американской стороны.

Он подчеркнул, что Иран остается приверженным дипломатическому решению конфликта, однако, к сожалению, не наблюдает аналогичного стремления со стороны Вашингтона. Эта позиция Ирана прозвучала на фоне противоречивых заявлений представителей администрации США относительно перспектив переговоров и продления режима прекращения огня. В частности, пресс-секретарь Белого дома, Кэролайн Ливитт, сообщила, что американская сторона имеет представление о возможных участниках сделки с Ираном и ожидает получения конкретного предложения от Тегерана.

Она также отметила, что решение президента Трампа о продлении режима прекращения огня было принято с целью предоставить Ирану время для подготовки к переговорам и приведения своих дел в порядок. Однако, одновременно с этим, президент Трамп ранее заявлял о нежелании продлевать временное прекращение огня, которое должно было истечь в ночь на 23 апреля. Эти противоречивые сигналы со стороны Вашингтона лишь усиливают скептицизм Тегерана относительно реальных намерений США.

Иран рассматривает продление режима прекращения огня как потенциальную тактику, направленную на создание иллюзии прогресса, в то время как на самом деле США готовятся к возможным силовым действиям. Тегеран неоднократно заявлял о своей готовности к конструктивному диалогу, но при условии, что переговоры будут вестись на основе взаимного уважения и учета интересов всех сторон. Отсутствие четкой и последовательной позиции со стороны США подрывает доверие к переговорному процессу и создает дополнительные препятствия для достижения устойчивого мира в регионе.

Иран подчеркивает, что любые попытки давления или ультимативных требований неприемлемы и контрпродуктивны. Ситуация осложняется геополитическим контекстом и разногласиями по ключевым вопросам, таким как ядерная программа Ирана и его региональная политика. США настаивают на более жестких ограничениях в отношении ядерной программы Ирана и требуют от Тегерана прекращения поддержки союзников в регионе. Иран, в свою очередь, считает, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер и что он имеет право на самооборону и защиту своих национальных интересов.

Тегеран также отвергает обвинения в дестабилизации ситуации в регионе и заявляет о своей приверженности принципам мирного сосуществования и сотрудничества. В сложившейся ситуации ключевым фактором успеха переговоров является готовность обеих сторон к компромиссу и учету интересов друг друга. Однако, учитывая текущую политическую обстановку и противоречивые заявления представителей администрации США, перспективы возобновления конструктивного диалога остаются туманными. Иран продолжает призывать к деэскалации напряженности и поиску дипломатических решений, но при этом готов защищать свои национальные интересы всеми доступными средствами.

Тегеран также выражает обеспокоенность по поводу возможных провокаций со стороны третьих стран, которые могут усугубить ситуацию в регионе. Важно, чтобы все заинтересованные стороны проявили сдержанность и ответственность, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта и обеспечить мирное урегулирование напряженности на Ближнем Востоке. Иран надеется, что здравый смысл возобладает и что США все же проявят серьезность в своем подходе к переговорам, чтобы достичь справедливого и устойчивого решения, отвечающего интересам всех сторон





Известия / 🏆 26. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Иран США Переговоры Ближний Восток Казем Джалали Дональд Трамп Режим Прекращения Огня Дипломатия Ядерная Программа

United States Latest News, United States Headlines